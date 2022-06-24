20:40 24.06.2022 (обновлено: 21:23 24.06.2022)
Экстрадированному из Таиланда в США россиянину грозит 20 лет тюрьмы
Россиянин Дмитрий Украинский может получить 20 лет тюрьмы в США по делу о мошенничестве
Здание Федерального суда Манхэттена. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Россиянину Дмитрию Украинскому грозит до двадцати лет тюремного заключения в США по обвинению в мошенничестве, заявил РИА Новости представитель офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка Джон Марзули.
Он также отметил, что следующее заседание суда пока не назначено.
Экстрадированный из Таиланда в Соединенные Штаты Украинский 21 июня впервые предстал перед инстанцией в Нью-Йорке.
В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока разрешил выдать Вашингтону Украинского, хотя до этого в отношении россиянина уже было постановление об экстрадиции в Россию. Такой вердикт стал первым "двойным" решением об экстрадиции в истории таиландской юриспруденции.
Рассекреченные документы показали, что Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов. Сами файлы датируются 25 апреля 2016 года, однако обнародовали их 18 июня 2022-го. Украинского и его сообщников обвиняют по пяти статьям, в том числе в сговоре, кибермошенничестве и отмывании денег.
Украинского арестовали в Паттайе в июле 2016 года по американскому предварительному запросу на экстрадицию.
По делу о мошенничестве вместе с Украинским проходят Михаил и Ольга Комовы. Против Украинского также возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства, позже суд в Таиланде приговорил его к десяти годам тюрьмы.
Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сперва должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин подпал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально закончился в ноябре 2021 года. Однако, как сообщил РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, 16 июня власти Таиланда экстрадировали Украинского в США.
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