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Экстрадированному из Таиланда в США россиянину грозит 20 лет тюрьмы - РИА Новости, 24.06.2022
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Экстрадированному из Таиланда в США россиянину грозит 20 лет тюрьмы
Экстрадированному из Таиланда в США россиянину грозит 20 лет тюрьмы - РИА Новости, 24.06.2022
Экстрадированному из Таиланда в США россиянину грозит 20 лет тюрьмы
Россиянину Дмитрию Украинскому грозит до двадцати лет тюремного заключения в США по обвинению в мошенничестве, заявил РИА Новости представитель офиса прокурора... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T20:40
2022-06-24T21:23
в мире
дмитрий украинский
сша
нью-йорк (город)
таиланд
иван мельников
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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Россиянину Дмитрию Украинскому грозит до двадцати лет тюремного заключения в США по обвинению в мошенничестве, заявил РИА Новости представитель офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка Джон Марзули.Он также отметил, что следующее заседание суда пока не назначено.Экстрадированный из Таиланда в Соединенные Штаты Украинский 21 июня впервые предстал перед инстанцией в Нью-Йорке.В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока разрешил выдать Вашингтону Украинского, хотя до этого в отношении россиянина уже было постановление об экстрадиции в Россию. Такой вердикт стал первым "двойным" решением об экстрадиции в истории таиландской юриспруденции.Рассекреченные документы показали, что Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов. Сами файлы датируются 25 апреля 2016 года, однако обнародовали их 18 июня 2022-го. Украинского и его сообщников обвиняют по пяти статьям, в том числе в сговоре, кибермошенничестве и отмывании денег.Украинского арестовали в Паттайе в июле 2016 года по американскому предварительному запросу на экстрадицию.По делу о мошенничестве вместе с Украинским проходят Михаил и Ольга Комовы. Против Украинского также возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства, позже суд в Таиланде приговорил его к десяти годам тюрьмы.Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сперва должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин подпал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально закончился в ноябре 2021 года. Однако, как сообщил РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, 16 июня власти Таиланда экстрадировали Украинского в США.
https://ria.ru/20220607/amadea-1793677143.html
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в мире, дмитрий украинский, сша, нью-йорк (город), таиланд, иван мельников
20:40 24.06.2022 (обновлено: 21:23 24.06.2022)
 
Экстрадированному из Таиланда в США россиянину грозит 20 лет тюрьмы

Россиянин Дмитрий Украинский может получить 20 лет тюрьмы в США по делу о мошенничестве

© AFP 2022 / Don EmmertЗдание Федерального суда Манхэттена
Здание Федерального суда Манхэттена - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / Don Emmert
Здание Федерального суда Манхэттена. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Россиянину Дмитрию Украинскому грозит до двадцати лет тюремного заключения в США по обвинению в мошенничестве, заявил РИА Новости представитель офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка Джон Марзули.
Он также отметил, что следующее заседание суда пока не назначено.
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Экстрадированный из Таиланда в Соединенные Штаты Украинский 21 июня впервые предстал перед инстанцией в Нью-Йорке.
В феврале 2019 года уголовный суд Бангкока разрешил выдать Вашингтону Украинского, хотя до этого в отношении россиянина уже было постановление об экстрадиции в Россию. Такой вердикт стал первым "двойным" решением об экстрадиции в истории таиландской юриспруденции.
Рассекреченные документы показали, что Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов. Сами файлы датируются 25 апреля 2016 года, однако обнародовали их 18 июня 2022-го. Украинского и его сообщников обвиняют по пяти статьям, в том числе в сговоре, кибермошенничестве и отмывании денег.
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По делу о мошенничестве вместе с Украинским проходят Михаил и Ольга Комовы. Против Украинского также возбудили дело по обвинению в отмывании денег и в рамках таиландского законодательства, позже суд в Таиланде приговорил его к десяти годам тюрьмы.
Согласно принципу приоритета местных законов над экстрадиционными, он сперва должен был отбыть срок в Таиланде. Россиянин подпал под несколько амнистий, в результате чего его тюремный срок официально закончился в ноябре 2021 года. Однако, как сообщил РИА Новости вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, 16 июня власти Таиланда экстрадировали Украинского в США.
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