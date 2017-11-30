В США осудили россиянина Селезнева по новым обвинениям на 14 лет

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россиянин Роман Селезнев, ранее приговоренный в США к 27 годам тюремного заключения за кибермошенничество, дополнительно осужден на 14 лет по новым обвинениям, однако новый срок не будет приплюсовываться к предыдущему, сообщил американский минюст.

В августе 2016 года Роман Селезнев был признан присяжными в штате Вашингтон виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам и осужден в апреле на 27 лет тюрьмы — это беспрецедентно высокий срок по подобным обвинениям в США.

"Российский киберпреступник сегодня (в четверг) был приговорен к 14 годам тюрьмы за участие в кибермошенничестве на сумму в 50 миллионов долларов и похищении из банков девяти миллионов долларов с помощью хакерских схем", — говорится в заявлении.

Отмечается, что новый приговор вынесен параллельно с предыдущим и не будет к нему приплюсовываться.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Он был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.