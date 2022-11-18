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Крупные пожары в жилых домах в России в 2021-2022 годах

Крупные пожары в жилых домах в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 18.11.2022

Крупные пожары в жилых домах в России в 2021-2022 годах

в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе Башкирии произошел пожар в одной из квартир жилого двухквартирного частного дома. Погибло семь человек, в том числе РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:47

2022-11-18T10:47

2022-11-18T10:47

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202218 ноября в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе Башкирии произошел пожар в одной из квартир жилого двухквартирного частного дома. Погибло семь человек, в том числе пять детей. В семье воспитывались семь детей, во время пожара отец смог спасти двоих, но сам погиб. Экстренные службы назвали возможной причиной пожара короткое замыкание. 27 августа в поселке Советский Устьянского района Архангельской области произошел пожар в частном доме. Погибли пять человек: четыре мужчины и одна женщина. 17 июля в селе Колбинка Томской области произошел пожар в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме. Погибли семь человек. Среди погибших – пятеро детей. 20217 июля в городе Починок Смоленской области произошел пожар в частном доме площадью 80 квадратных метров. Погибли шесть человек, в том числе пять детей.7 июня в поселке Юго-Камский в Пермском крае произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины – 1953 года рождения и троих детей - девочки 2014 года рождения и двух мальчиков, 2009 и 2014 годов рождения.Ночью 20 мая в деревне Усть-Турка в Кунгурском районе Пермского края произошел пожар в частном одноэтажном доме. Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела пяти человек: женщины 1948 года рождения, двоих ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения, сожителя одной из них и их сына 1998 года рождения.19 мая в Иркутской области произошел крупный пожар. Сгорели 28 домов – девять жилых и 19 нежилых. Общая площадь пожара составила 4,2 тысячи квадратных метров. В тушении открытого огня принимали участие 129 человек и 12 единиц техники. В населенном пункте был объявлен режим ЧС. 20 мая открытое горение было ликвидировано, без жилья остались 18 человек.1 мая в Кудымкарском городском округе Пермского края в жилом доме на площади 120 квадратных метров произошел пожар. Погибли восемь человек, двое из которых – дети 2011 и 2016 годов рождения. По предварительной информации краевой прокуратуры, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.В ночь 15 апреля в селе Бызово Горноуральского округа Свердловской области произошел пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. В результате ЧП погибли пятеро детей – девочка 2013 года рождения и мальчики 2014, 2016, 2019 и 2021 годов рождения. Двое взрослых и двое детей были госпитализированы. Всего в семье было семеро детей.12 марта в Анапе (Краснодарский край) в восьмиэтажном жилом доме на Лазурной улице рано утром начался пожар. Возгорание произошло на мансардном этаже. Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы 300 человек. В результате ЧП выгорел мансардный этаж, повреждены 24 квартиры.19 февраля в Кирове в результате пожара в деревянном четырехквартирном жилом доме погибли пять человек – четверо детей и женщина. Эвакуированы 13 человек. Для тушения пожара были привлечены восемь пожарных расчетов.9 февраля в Сыктывкаре при пожаре в частном доме погибли пять человек.6 февраля в поселке Мосрентген в новой Москве в результате крупного пожара в многоквартирном жилом доме погибли три человека, из них двое детей, 12 были госпитализированы.13 января в Хабаровске пожар на втором этаже девятиэтажного жилого дома унес жизни пяти человек, в том числе двоих детей.12 января в Екатеринбурге в результате пожара в многоквартирном девятиэтажном доме на улице Рассветной погибли восемь человек, в том числе ребенок.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, пожары, происшествия