Рейтинг@Mail.ru
Крупные пожары в жилых домах в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html
Крупные пожары в жилых домах в России в 2021-2022 годах
Крупные пожары в жилых домах в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 18.11.2022
Крупные пожары в жилых домах в России в 2021-2022 годах
в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе Башкирии произошел пожар в одной из квартир жилого двухквартирного частного дома. Погибло семь человек, в том числе РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:47
2022-11-18T10:47
справки
россия
пожары
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832385637_0:70:1181:734_1920x0_80_0_0_a7357b3f6c6e3f12a04eaa078da70304.jpg
202218 ноября в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе Башкирии произошел пожар в одной из квартир жилого двухквартирного частного дома. Погибло семь человек, в том числе пять детей. В семье воспитывались семь детей, во время пожара отец смог спасти двоих, но сам погиб. Экстренные службы назвали возможной причиной пожара короткое замыкание. 27 августа в поселке Советский Устьянского района Архангельской области произошел пожар в частном доме. Погибли пять человек: четыре мужчины и одна женщина. 17 июля в селе Колбинка Томской области произошел пожар в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме. Погибли семь человек. Среди погибших – пятеро детей. 20217 июля в городе Починок Смоленской области произошел пожар в частном доме площадью 80 квадратных метров. Погибли шесть человек, в том числе пять детей.7 июня в поселке Юго-Камский в Пермском крае произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины – 1953 года рождения и троих детей - девочки 2014 года рождения и двух мальчиков, 2009 и 2014 годов рождения.Ночью 20 мая в деревне Усть-Турка в Кунгурском районе Пермского края произошел пожар в частном одноэтажном доме. Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела пяти человек: женщины 1948 года рождения, двоих ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения, сожителя одной из них и их сына 1998 года рождения.19 мая в Иркутской области произошел крупный пожар. Сгорели 28 домов – девять жилых и 19 нежилых. Общая площадь пожара составила 4,2 тысячи квадратных метров. В тушении открытого огня принимали участие 129 человек и 12 единиц техники. В населенном пункте был объявлен режим ЧС. 20 мая открытое горение было ликвидировано, без жилья остались 18 человек.1 мая в Кудымкарском городском округе Пермского края в жилом доме на площади 120 квадратных метров произошел пожар. Погибли восемь человек, двое из которых – дети 2011 и 2016 годов рождения. По предварительной информации краевой прокуратуры, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.В ночь 15 апреля в селе Бызово Горноуральского округа Свердловской области произошел пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. В результате ЧП погибли пятеро детей – девочка 2013 года рождения и мальчики 2014, 2016, 2019 и 2021 годов рождения. Двое взрослых и двое детей были госпитализированы. Всего в семье было семеро детей.12 марта в Анапе (Краснодарский край) в восьмиэтажном жилом доме на Лазурной улице рано утром начался пожар. Возгорание произошло на мансардном этаже. Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы 300 человек. В результате ЧП выгорел мансардный этаж, повреждены 24 квартиры.19 февраля в Кирове в результате пожара в деревянном четырехквартирном жилом доме погибли пять человек – четверо детей и женщина. Эвакуированы 13 человек. Для тушения пожара были привлечены восемь пожарных расчетов.9 февраля в Сыктывкаре при пожаре в частном доме погибли пять человек.6 февраля в поселке Мосрентген в новой Москве в результате крупного пожара в многоквартирном жилом доме погибли три человека, из них двое детей, 12 были госпитализированы.13 января в Хабаровске пожар на втором этаже девятиэтажного жилого дома унес жизни пяти человек, в том числе двоих детей.12 января в Екатеринбурге в результате пожара в многоквартирном девятиэтажном доме на улице Рассветной погибли восемь человек, в том числе ребенок.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832385637_68:0:1047:734_1920x0_80_0_0_6449e48ebdc5a1e3e53ffe372efd9344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, пожары, происшествия
Справки, Россия, пожары, Происшествия
10:47 18.11.2022
 

Крупные пожары в жилых домах в России в 2021-2022 годах

© Фото : МЧС РоссииНа месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : МЧС России
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии
Читать ria.ru в

2022

18 ноября в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе Башкирии произошел пожар в одной из квартир жилого двухквартирного частного дома. Погибло семь человек, в том числе пять детей. В семье воспитывались семь детей, во время пожара отец смог спасти двоих, но сам погиб. Экстренные службы назвали возможной причиной пожара короткое замыкание.
27 августа в поселке Советский Устьянского района Архангельской области произошел пожар в частном доме. Погибли пять человек: четыре мужчины и одна женщина.
17 июля в селе Колбинка Томской области произошел пожар в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме. Погибли семь человек. Среди погибших – пятеро детей.

2021

7 июля в городе Починок Смоленской области произошел пожар в частном доме площадью 80 квадратных метров. Погибли шесть человек, в том числе пять детей.
7 июня в поселке Юго-Камский в Пермском крае произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины – 1953 года рождения и троих детей - девочки 2014 года рождения и двух мальчиков, 2009 и 2014 годов рождения.
Ночью 20 мая в деревне Усть-Турка в Кунгурском районе Пермского края произошел пожар в частном одноэтажном доме. Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела пяти человек: женщины 1948 года рождения, двоих ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения, сожителя одной из них и их сына 1998 года рождения.
19 мая в Иркутской области произошел крупный пожар. Сгорели 28 домов – девять жилых и 19 нежилых. Общая площадь пожара составила 4,2 тысячи квадратных метров. В тушении открытого огня принимали участие 129 человек и 12 единиц техники. В населенном пункте был объявлен режим ЧС. 20 мая открытое горение было ликвидировано, без жилья остались 18 человек.
1 мая в Кудымкарском городском округе Пермского края в жилом доме на площади 120 квадратных метров произошел пожар. Погибли восемь человек, двое из которых – дети 2011 и 2016 годов рождения. По предварительной информации краевой прокуратуры, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.
В ночь 15 апреля в селе Бызово Горноуральского округа Свердловской области произошел пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. В результате ЧП погибли пятеро детей – девочка 2013 года рождения и мальчики 2014, 2016, 2019 и 2021 годов рождения. Двое взрослых и двое детей были госпитализированы. Всего в семье было семеро детей.
12 марта в Анапе (Краснодарский край) в восьмиэтажном жилом доме на Лазурной улице рано утром начался пожар. Возгорание произошло на мансардном этаже. Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы 300 человек. В результате ЧП выгорел мансардный этаж, повреждены 24 квартиры.
19 февраля в Кирове в результате пожара в деревянном четырехквартирном жилом доме погибли пять человек – четверо детей и женщина. Эвакуированы 13 человек. Для тушения пожара были привлечены восемь пожарных расчетов.
9 февраля в Сыктывкаре при пожаре в частном доме погибли пять человек.
6 февраля в поселке Мосрентген в новой Москве в результате крупного пожара в многоквартирном жилом доме погибли три человека, из них двое детей, 12 были госпитализированы.
13 января в Хабаровске пожар на втором этаже девятиэтажного жилого дома унес жизни пяти человек, в том числе двоих детей.
12 января в Екатеринбурге в результате пожара в многоквартирном девятиэтажном доме на улице Рассветной погибли восемь человек, в том числе ребенок.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
 
СправкиРоссияпожарыПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала