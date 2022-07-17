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В Томской области семь человек погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 17.07.2022
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В Томской области семь человек погибли при пожаре в частном доме
В Томской области семь человек погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 17.07.2022
В Томской области семь человек погибли при пожаре в частном доме
Семь человек погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном жилом доме в селе Колбинка Томской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T09:14
2022-07-17T09:14
происшествия
жилье
молчановский район
россия
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НОВОСИБИРСК, 17 июл - РИА Новости. Семь человек погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном жилом доме в селе Колбинка Томской области, сообщает СУСК по региону."По факту гибели семи человек в результате пожара в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме в селе Колбинка Молчановского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.Для расследования уголовного дела создана следственная группа, предварительное следствие по делу ведут следователи второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления. По данным некоторых СМИ, среди погибших пятеро детей.Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз. В ходе следствия будет, в том числе, дана юридическая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов.По данным ГУМЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в посёлке Колбинка Молчановского района поступило в 00.18 воскресенья (20.18 мск). Пожар был ликвидирован в 06.31 местного времени. По данным спасателей, горел одноэтажный двухквартирный бревенчатый жилой дом 8х12 метров. На момент прибытия первого подразделения пожарных дом был полностью охвачен огнём, частично обрушилась крыша.
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происшествия, жилье, молчановский район, россия
09:14 17.07.2022
 
В Томской области семь человек погибли при пожаре в частном доме

В Томской области в селе Колбинка семь человек погибли при пожаре в частном доме

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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НОВОСИБИРСК, 17 июл - РИА Новости. Семь человек погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном жилом доме в селе Колбинка Томской области, сообщает СУСК по региону.
"По факту гибели семи человек в результате пожара в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме в селе Колбинка Молчановского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
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Для расследования уголовного дела создана следственная группа, предварительное следствие по делу ведут следователи второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления. По данным некоторых СМИ, среди погибших пятеро детей.
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз. В ходе следствия будет, в том числе, дана юридическая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов.
По данным ГУМЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в посёлке Колбинка Молчановского района поступило в 00.18 воскресенья (20.18 мск). Пожар был ликвидирован в 06.31 местного времени. По данным спасателей, горел одноэтажный двухквартирный бревенчатый жилой дом 8х12 метров. На момент прибытия первого подразделения пожарных дом был полностью охвачен огнём, частично обрушилась крыша.
"В результате пожара обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи жилого дома, сгорела дощатая веранда. Обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши летней кухни. Общая площадь пожара составила 168 квадратных метров", - сообщили в ГУМЧС.
 
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