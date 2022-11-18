https://ria.ru/20221118/pozhar-1832380923.html
Экстренные службы назвали возможную причину пожара в доме в Башкирии
Экстренные службы назвали возможную причину пожара в доме в Башкирии - РИА Новости, 18.11.2022
Экстренные службы назвали возможную причину пожара в доме в Башкирии
Специалисты не исключают, что пожар в башкирском Стерлитамаке, где погибла семья из 7 человек, произошел из-за короткого замыкания, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T08:24
2022-11-18T08:24
2022-11-18T11:26
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стерлитамак
республика башкортостан
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УФА, 18 ноя – РИА Новости. Специалисты не исключают, что пожар в башкирском Стерлитамаке, где погибла семья из 7 человек, произошел из-за короткого замыкания, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в ГУМЧС по республике сообщили, что в ночь на пятницу под Стерлитамаком в деревне Матвеевка загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибла семья: родители и пять мальчиков. Следственные органы сообщали, что в семье воспитывались семь детей, отец смог спасти двоих, а сам погиб. Возбуждено уголовное дело."Двое детей 2017 года рождения находятся в состоянии легкой степени тяжести. От госпитализации отказались, их забрали родственники", - сообщили в Минздраве Башкирии.Власти региона уточняли РИА Новости, что семья воспитывала в том числе приемных детей и была благополучной.В ГУМЧС по республике сообщили, что на месте происшествия работают дознаватель МЧС России и следственные органы, выясняют причины возгорания."В том числе", - ответил представитель экстренных служб на вопрос, мог ли пожар произойти из-за короткого замыкания.
https://ria.ru/20220924/pozhar-1819114080.html
россия
стерлитамак
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места пожара в частном доме Башкирии, где погибли семь человек
Кадры с места пожара в частном доме Башкирии, где погибли семь человек
2022-11-18T08:24
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стерлитамак, республика башкортостан
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стерлитамак, Республика Башкортостан
08:24 18.11.2022 (обновлено: 11:26 18.11.2022)
Экстренные службы назвали возможную причину пожара в доме в Башкирии
Экстренные службы назвали короткое замыкание возможной причиной пожара в доме в Башкирии
УФА, 18 ноя – РИА Новости. Специалисты не исключают, что пожар в башкирском Стерлитамаке, где погибла семья из 7 человек, произошел из-за короткого замыкания, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в ГУМЧС по республике сообщили, что в ночь на пятницу под Стерлитамаком в деревне Матвеевка загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибла семья: родители и пять мальчиков. Следственные органы сообщали, что в семье воспитывались семь детей, отец смог спасти двоих, а сам погиб. Возбуждено уголовное дело.
"Двое детей 2017 года рождения находятся в состоянии легкой степени тяжести. От госпитализации отказались, их забрали родственники", - сообщили в Минздраве Башкирии.
Власти региона уточняли РИА Новости, что семья воспитывала в том числе приемных детей и была благополучной.
В ГУМЧС по республике сообщили, что на месте происшествия работают дознаватель МЧС
России и следственные органы, выясняют причины возгорания.
"В том числе", - ответил представитель экстренных служб на вопрос, мог ли пожар произойти из-за короткого замыкания.