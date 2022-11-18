https://ria.ru/20221118/pozhar-1832380923.html

Экстренные службы назвали возможную причину пожара в доме в Башкирии

Экстренные службы назвали возможную причину пожара в доме в Башкирии - РИА Новости, 18.11.2022

Экстренные службы назвали возможную причину пожара в доме в Башкирии

Специалисты не исключают, что пожар в башкирском Стерлитамаке, где погибла семья из 7 человек, произошел из-за короткого замыкания, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T08:24

2022-11-18T08:24

2022-11-18T11:26

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

стерлитамак

республика башкортостан

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УФА, 18 ноя – РИА Новости. Специалисты не исключают, что пожар в башкирском Стерлитамаке, где погибла семья из 7 человек, произошел из-за короткого замыкания, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в ГУМЧС по республике сообщили, что в ночь на пятницу под Стерлитамаком в деревне Матвеевка загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибла семья: родители и пять мальчиков. Следственные органы сообщали, что в семье воспитывались семь детей, отец смог спасти двоих, а сам погиб. Возбуждено уголовное дело."Двое детей 2017 года рождения находятся в состоянии легкой степени тяжести. От госпитализации отказались, их забрали родственники", - сообщили в Минздраве Башкирии.Власти региона уточняли РИА Новости, что семья воспитывала в том числе приемных детей и была благополучной.В ГУМЧС по республике сообщили, что на месте происшествия работают дознаватель МЧС России и следственные органы, выясняют причины возгорания."В том числе", - ответил представитель экстренных служб на вопрос, мог ли пожар произойти из-за короткого замыкания.

https://ria.ru/20220924/pozhar-1819114080.html

россия

стерлитамак

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

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Кадры с места пожара в частном доме Башкирии, где погибли семь человек Кадры с места пожара в частном доме Башкирии, где погибли семь человек 2022-11-18T08:24 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стерлитамак, республика башкортостан