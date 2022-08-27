https://ria.ru/20220827/pozhar-1812489515.html

При пожаре в Архангельской области погибли пять человек

При пожаре в Архангельской области погибли пять человек - РИА Новости, 27.08.2022

При пожаре в Архангельской области погибли пять человек

Следователи возбудили уголовное дело после того, как на месте пожара в частном доме в Архангельской области нашли пять тел, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T10:39

2022-08-27T10:39

2022-08-27T12:35

происшествия

архангельская область

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МУРМАНСК, 27 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как на месте пожара в частном доме в Архангельской области нашли пять тел, сообщила пресс-служба регионального управления СК.Деревянная постройка загорелась в ночь на субботу в поселке Советский Устьянского района."После тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела четырех мужчин и одной женщины. По данному факту следственными органами СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в пресс-релизе ведомства.Предварительно установлено, что двое хозяев жилища и трое их гостей пили спиртное."Рассматриваются версии о неисправности проводки либо о неосторожном обращении с огнем погибших. Очаг возгорания находился внутри дома", — добавили в СК.Назначены экспертизы, следователи допрашивают свидетелей.

https://ria.ru/20220827/pozhar-1812468855.html

архангельская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, архангельская область