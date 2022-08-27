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При пожаре в Архангельской области погибли пять человек - РИА Новости, 27.08.2022
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При пожаре в Архангельской области погибли пять человек
При пожаре в Архангельской области погибли пять человек - РИА Новости, 27.08.2022
При пожаре в Архангельской области погибли пять человек
Следователи возбудили уголовное дело после того, как на месте пожара в частном доме в Архангельской области нашли пять тел, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T10:39
2022-08-27T12:35
происшествия
архангельская область
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МУРМАНСК, 27 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как на месте пожара в частном доме в Архангельской области нашли пять тел, сообщила пресс-служба регионального управления СК.Деревянная постройка загорелась в ночь на субботу в поселке Советский Устьянского района."После тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела четырех мужчин и одной женщины. По данному факту следственными органами СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в пресс-релизе ведомства.Предварительно установлено, что двое хозяев жилища и трое их гостей пили спиртное."Рассматриваются версии о неисправности проводки либо о неосторожном обращении с огнем погибших. Очаг возгорания находился внутри дома", — добавили в СК.Назначены экспертизы, следователи допрашивают свидетелей.
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происшествия, архангельская область
Происшествия, Архангельская область
10:39 27.08.2022 (обновлено: 12:35 27.08.2022)
 
При пожаре в Архангельской области погибли пять человек

Пять человек погибли в Архангельской области при пожаре в частном доме

© Фото : СУ СК по Архангельской областиНа месте пожара в частном деревянном доме в поселке Советский Устьянского района Архангельской области
На месте пожара в частном деревянном доме в поселке Советский Устьянского района Архангельской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Фото : СУ СК по Архангельской области
На месте пожара в частном деревянном доме в поселке Советский Устьянского района Архангельской области
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МУРМАНСК, 27 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как на месте пожара в частном доме в Архангельской области нашли пять тел, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
Деревянная постройка загорелась в ночь на субботу в поселке Советский Устьянского района.
"После тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела четырех мужчин и одной женщины. По данному факту следственными органами СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Предварительно установлено, что двое хозяев жилища и трое их гостей пили спиртное.
"Рассматриваются версии о неисправности проводки либо о неосторожном обращении с огнем погибших. Очаг возгорания находился внутри дома", — добавили в СК.
Назначены экспертизы, следователи допрашивают свидетелей.
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ПроисшествияАрхангельская область
 
 
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