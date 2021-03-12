https://ria.ru/20210312/pozhar-1600987506.html

После пожара в многоэтажном доме в Анапе возбудили дело

После пожара в многоэтажном доме в Анапе возбудили дело

Уголовное дело возбуждено в Анапе после пожара в многоэтажке, где жилец обустроил на техническом этаже сауну, самостоятельно проведя туда электричество и... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T17:40

2021-03-12T17:40

2021-03-12T17:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

анапа

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Анапе после пожара в многоэтажке, где жилец обустроил на техническом этаже сауну, самостоятельно проведя туда электричество и коммуникации, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 4.19 мск. Возгорание произошло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на Лазурной улице в Анапе. Из здания были эвакуированы 300 жильцов. По уточненным данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. По информации регионального СУСК, организовавшего проверку, выгорел мансардный этаж, повреждены 24 квартиры.Отмечается, что в ходе осмотра следователем при участии экспертов-пожаротехников установлен очаг возгорания, который располагался на 8 этаже. В качестве возможной причины возгорания следствие рассматривает неисправность электропроводки."По данным следствия, 64-летний житель одной из квартир на 7 этаже обустроил часть технического этажа под свои нужды, построив дополнительные помещения, в том числе сауну. Также им было самостоятельно проведено электричество и другие коммуникации. При этом соответствующих разрешений от контролирующих органов получено не было", - говорится в сообщении.Следствие полагает, что действия жильца могли стать причиной возгорания, которое уничтожило весь мансардный этаж. Следователи назначили пожаротехническую и оценочные экспертизы, они допрашивают свидетелей и пострадавших жильцов, в администрации города и управляющей компании изымается интересующая следствие документация.

https://ria.ru/20210312/pozhar-1600892258.html

https://ria.ru/20210305/dom-1600020411.html

анапа

краснодарский край

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Сауна после крупного пожара в жилом доме в Анапе: кадры СК РФ Следственный комитет России показал, что осталось от сауны, оборудованной на мансарде горевшего в Анапе дома 2021-03-12T17:40 true PT0M31S

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), анапа, краснодарский край, происшествия