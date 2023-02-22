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Следствие назвало возможную причину пожара в центре Москвы - РИА Новости, 22.02.2023
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Следствие назвало возможную причину пожара в центре Москвы
Следствие назвало возможную причину пожара в центре Москвы - РИА Новости, 22.02.2023
Следствие назвало возможную причину пожара в центре Москвы
Следствие рассматривает несколько причин пожара в доме, где находилось общежитие, в центре Москвы, в том числе поджог, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T08:59
2023-02-22T09:36
происшествия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Следствие рассматривает несколько причин пожара в доме, где находилось общежитие, в центре Москвы, в том числе поджог, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее в экстренных службах сообщали, что возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20 вторника. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Огонь уже потушен. Погибли 7 человек.Иванова добавила, что следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, допросили свидетелей, а также руководство общежития.Сейчас следствие изучает изъятую служебную документацию.
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Кадры с места возгорания на Международной улице в Москве
Обстановка на месте пожара на Международной улице в Москве, где погибли 7 человек и пострадали 11
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происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Следствие назвало возможную причину пожара в центре Москвы
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Следствие рассматривает несколько причин пожара в доме, где находилось общежитие, в центре Москвы, в том числе поджог, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
2023-02-22T08:59
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08:59 22.02.2023 (обновлено: 09:36 22.02.2023)
 
Следствие назвало возможную причину пожара в центре Москвы

СК рассматривает несколько версий причин пожара в центре Москвы, в том числе поджог

© РИА НовостиНа месте пожара на Международной улице в Москве
На месте пожара на Международной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Следствие рассматривает несколько причин пожара в доме, где находилось общежитие, в центре Москвы, в том числе поджог, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее в экстренных службах сообщали, что возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20 вторника. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Огонь уже потушен. Погибли 7 человек.
"Следствием рассматриваются различные версии, в том числе и поджог", - сказала она.
Иванова добавила, что следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, допросили свидетелей, а также руководство общежития.
Сейчас следствие изучает изъятую служебную документацию.
 
ПроисшествияМоскваЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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