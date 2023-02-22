https://ria.ru/20230222/pozhar-1853604266.html

Следствие назвало возможную причину пожара в центре Москвы

Следствие назвало возможную причину пожара в центре Москвы - РИА Новости, 22.02.2023

Следствие назвало возможную причину пожара в центре Москвы

Следствие рассматривает несколько причин пожара в доме, где находилось общежитие, в центре Москвы, в том числе поджог, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T08:59

2023-02-22T08:59

2023-02-22T09:36

происшествия

москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Следствие рассматривает несколько причин пожара в доме, где находилось общежитие, в центре Москвы, в том числе поджог, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее в экстренных службах сообщали, что возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20 вторника. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Огонь уже потушен. Погибли 7 человек.Иванова добавила, что следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, допросили свидетелей, а также руководство общежития.Сейчас следствие изучает изъятую служебную документацию.

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места возгорания на Международной улице в Москве Обстановка на месте пожара на Международной улице в Москве, где погибли 7 человек и пострадали 11 2023-02-22T08:59 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео