https://ria.ru/20210707/pogibshie-1740200736.html
Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести
Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести - РИА Новости, 07.07.2021
Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести
Шесть человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:59
2021-07-07T08:59
2021-07-07T09:00
смоленская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156335/62/1563356260_0:71:3101:1815_1920x0_80_0_0_afa2e59a328fcaed42e9d2b6361cc46d.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шесть человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что пожар в частном доме в 80 квадратных метров произошел в городе Починок Смоленской области, погибли пять человек, в том числе ребенок. Всего в доме было восемь человек."Погибли шесть человек, в том числе пять детей", - сообщили агентству новые данные.
https://ria.ru/20210706/pozhar-1740105548.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156335/62/1563356260_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_3bfb3d7403b70726d24e6d8d825067a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, происшествия
Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести
08:59 07.07.2021 (обновлено: 09:00 07.07.2021)
Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести, среди них пятеро детей