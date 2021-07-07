https://ria.ru/20210707/pogibshie-1740200736.html

Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести

Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести - РИА Новости, 07.07.2021

Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести

Шесть человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T08:59

2021-07-07T08:59

2021-07-07T09:00

смоленская область

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шесть человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что пожар в частном доме в 80 квадратных метров произошел в городе Починок Смоленской области, погибли пять человек, в том числе ребенок. Всего в доме было восемь человек."Погибли шесть человек, в том числе пять детей", - сообщили агентству новые данные.

https://ria.ru/20210706/pozhar-1740105548.html

смоленская область

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2021

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смоленская область, происшествия