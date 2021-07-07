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Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести
Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести - РИА Новости, 07.07.2021
Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести
Шесть человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:59
2021-07-07T09:00
смоленская область
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шесть человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что пожар в частном доме в 80 квадратных метров произошел в городе Починок Смоленской области, погибли пять человек, в том числе ребенок. Всего в доме было восемь человек."Погибли шесть человек, в том числе пять детей", - сообщили агентству новые данные.
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смоленская область, происшествия
Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести
08:59 07.07.2021 (обновлено: 09:00 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Число погибших при пожаре в Смоленской области выросло до шести, среди них пятеро детей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шесть человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что пожар в частном доме в 80 квадратных метров произошел в городе Починок Смоленской области, погибли пять человек, в том числе ребенок. Всего в доме было восемь человек.
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва в жилом доме на улице Зеленой в Химках - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 15:01
В Новороссийске локализовали пожар на кровле пятиэтажки
"Погибли шесть человек, в том числе пять детей", - сообщили агентству новые данные.
 
Смоленская областьПроисшествия
 
 
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