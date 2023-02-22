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Число погибших в результате пожара в центре Москвы возросло до семи человек
Число погибших в результате пожара в центре Москвы возросло до семи человек - РИА Новости, 22.02.2023
Число погибших в результате пожара в центре Москвы возросло до семи человек
Число погибших в результате пожара в центре Москвы возросло до семи человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T07:21
2023-02-22T07:21
2023-02-22T10:49
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Число погибших в результате пожара в центре Москвы возросло до семи человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "В больнице скончалась женщина, число погибших выросло до семи человек", — уточнил собеседник агентства.Количество пострадавших увеличилось до 11 человек.Пожар произошел накануне вечером на Международной улице в Москве. Возгорание началось на пятом этаже 16-этажной гостиницы МКМ. Погибли в том числе два ребенка.Уголовное дело открыли по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По ней может грозить до десяти лет заключения.Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следователи изучают различные версии случившегося, в том числе поджог.В свою очередь, представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что именно поджог — сейчас основная версия пожара. Как пояснил собеседник агентства, огонь очень быстро распространился на большой площади, что указывает на возможный умысел.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:21 22.02.2023 (обновлено: 10:49 22.02.2023)
Число погибших в результате пожара в центре Москвы возросло до семи человек
Число погибших в результате пожара в центре Москвы возросло до семи человек, пострадали 11
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Число погибших в результате пожара в центре Москвы возросло до семи человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В больнице скончалась женщина, число погибших выросло до семи человек", — уточнил собеседник агентства.
Количество пострадавших увеличилось до 11 человек.
Пожар произошел накануне вечером на Международной улице в Москве. Возгорание началось на пятом этаже 16-этажной гостиницы МКМ. Погибли в том числе два ребенка.
Уголовное дело открыли по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По ней может грозить до десяти лет заключения.
Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следователи изучают различные версии случившегося, в том числе поджог.
В свою очередь, представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что именно поджог — сейчас основная версия пожара. Как пояснил собеседник агентства, огонь очень быстро распространился на большой площади, что указывает на возможный умысел.