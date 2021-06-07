При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека
08:01 07.06.2021 (обновлено: 10:17 07.06.2021)
МОСКВА/ПЕРМЬ, 7 июн - РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"По факту гибели во время пожара четверых местных жителей, трое из которых дети, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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По данным следствия, в ночь на 7 июня произошло возгорание в многоквартирном жилом доме в поселке Юго-Камский Пермского муниципального района. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины – 1953 года рождения и троих детей - девочки 2014 года рождения и двух мальчиков, 2009 и 2014 годов рождения. Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Устанавливаются все причины и условия, которые привели к трагедии.
"Кроме того, следственными органами в рамках проводимой доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, а также органов здравоохранения и образования", - добавляется в сообщении.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что до приезда пожарных из дома самостоятельно вышли пять жильцов. Еще троих спасли пожарные. Сейчас пожар ликвидирован. "Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, ФГБУ "Исследовательская пожарная лаборатория Пермского края совместно с представителями следственного комитета Пермского края проводят проверку по факту пожара. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются", - рассказали в краевом МЧС.