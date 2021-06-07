Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/pozhar-1735936994.html
При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека
При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 07.06.2021
При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T08:01
2021-06-07T10:17
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735948565_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_dcaa51a3b2e7fa1473355d04a1d79649.jpg
МОСКВА/ПЕРМЬ, 7 июн - РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России."По факту гибели во время пожара четверых местных жителей, трое из которых дети, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.По данным следствия, в ночь на 7 июня произошло возгорание в многоквартирном жилом доме в поселке Юго-Камский Пермского муниципального района. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины – 1953 года рождения и троих детей - девочки 2014 года рождения и двух мальчиков, 2009 и 2014 годов рождения. Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Устанавливаются все причины и условия, которые привели к трагедии.В ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что до приезда пожарных из дома самостоятельно вышли пять жильцов. Еще троих спасли пожарные. Сейчас пожар ликвидирован. "Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, ФГБУ "Исследовательская пожарная лаборатория Пермского края совместно с представителями следственного комитета Пермского края проводят проверку по факту пожара. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются", - рассказали в краевом МЧС.
https://ria.ru/20210530/pozhar-1734793796.html
https://ria.ru/20210606/pozhar-1735861490.html
россия
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Последствия пожара в Пермском крае, где погибли 4 человека
В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели во время пожара четверых местных жителей.
2021-06-07T08:01
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735948565_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_2ae013c5a48525ff4ac7e7c4f591969d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, происшествия

При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека

08:01 07.06.2021 (обновлено: 10:17 07.06.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА/ПЕРМЬ, 7 июн - РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"По факту гибели во время пожара четверых местных жителей, трое из которых дети, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 11:44
При пожаре в жилом доме в Твери погибли два человека
По данным следствия, в ночь на 7 июня произошло возгорание в многоквартирном жилом доме в поселке Юго-Камский Пермского муниципального района. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины – 1953 года рождения и троих детей - девочки 2014 года рождения и двух мальчиков, 2009 и 2014 годов рождения. Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Устанавливаются все причины и условия, которые привели к трагедии.
"Кроме того, следственными органами в рамках проводимой доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, а также органов здравоохранения и образования", - добавляется в сообщении.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что до приезда пожарных из дома самостоятельно вышли пять жильцов. Еще троих спасли пожарные. Сейчас пожар ликвидирован. "Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, ФГБУ "Исследовательская пожарная лаборатория Пермского края совместно с представителями следственного комитета Пермского края проводят проверку по факту пожара. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются", - рассказали в краевом МЧС.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 12:13
При пожаре в частном доме в Приангарье погиб отец с двумя детьми
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пермский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57В Белом доме сообщили о телефонном разговоре Байдена с Зеленским
19:55Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
19:54В Белом доме рассказали об ожиданиях перед встречей с Путиным
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
Лента новостейМолния