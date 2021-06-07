https://ria.ru/20210607/pozhar-1735936994.html

При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека

При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека - РИА Новости, 07.06.2021

При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T08:01

2021-06-07T08:01

2021-06-07T10:17

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермский край

происшествия

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МОСКВА/ПЕРМЬ, 7 июн - РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России."По факту гибели во время пожара четверых местных жителей, трое из которых дети, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.По данным следствия, в ночь на 7 июня произошло возгорание в многоквартирном жилом доме в поселке Юго-Камский Пермского муниципального района. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины – 1953 года рождения и троих детей - девочки 2014 года рождения и двух мальчиков, 2009 и 2014 годов рождения. Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Устанавливаются все причины и условия, которые привели к трагедии.В ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что до приезда пожарных из дома самостоятельно вышли пять жильцов. Еще троих спасли пожарные. Сейчас пожар ликвидирован. "Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, ФГБУ "Исследовательская пожарная лаборатория Пермского края совместно с представителями следственного комитета Пермского края проводят проверку по факту пожара. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются", - рассказали в краевом МЧС.

https://ria.ru/20210530/pozhar-1734793796.html

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россия

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия пожара в Пермском крае, где погибли 4 человека В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели во время пожара четверых местных жителей. 2021-06-07T08:01 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, происшествия