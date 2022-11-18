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При пожаре в частном доме в Башкирии погибли семь человек - РИА Новости, 18.11.2022
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При пожаре в частном доме в Башкирии погибли семь человек
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли семь человек - РИА Новости, 18.11.2022
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли семь человек
Родители и пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Стерлитамакском районе Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T06:57
2022-11-18T10:33
происшествия
стерлитамак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стерлитамакский район
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УФА, 18 ноя — РИА Новости. Родители и пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Стерлитамакском районе Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по республике.Пожар в одной из квартир жилого двухквартирного дома в деревне Матвеевка начался в 3:27 мск. В 5:19 мск. возгорание удалось локализовать на площади 56 квадратных метров.В региональном главке СК рассказали, что в семье воспитывались семь детей, во время пожара отец смог спасти двоих, но сам погиб. Выжившие находятся в состоянии легкой степени тяжести, их не госпитализировали. Власти Башкирии возьмут на себя расходы на похороны и позаботятся о детях, оставшихся без родителей.В министерстве семьи Башкирии отметили, что все дети — родные, не из детского дома."Это случай, когда усыновлены дети от первого брака", — рассказали в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, специалисты не исключают, что пожар произошел из-за короткого замыкания.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
https://ria.ru/20221107/pozhar-1829622182.html
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происшествия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стерлитамакский район
Происшествия, Стерлитамак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стерлитамакский район
06:57 18.11.2022 (обновлено: 10:33 18.11.2022)
 
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли семь человек

Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

© Фото : ГУ МЧС по Республике БашкортостанВ Стерлитамаке при пожаре в частном доме погибли семь человек
В Стерлитамаке при пожаре в частном доме погибли семь человек - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : ГУ МЧС по Республике Башкортостан
В Стерлитамаке при пожаре в частном доме погибли семь человек
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УФА, 18 ноя — РИА Новости. Родители и пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Стерлитамакском районе Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по республике.
Пожар в одной из квартир жилого двухквартирного дома в деревне Матвеевка начался в 3:27 мск. В 5:19 мск. возгорание удалось локализовать на площади 56 квадратных метров.

"В ходе тушения обнаружено семь погибших, из них двое взрослых, мужчина и женщина, и пять детей — мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть", — сообщили спасатели.

В региональном главке СК рассказали, что в семье воспитывались семь детей, во время пожара отец смог спасти двоих, но сам погиб. Выжившие находятся в состоянии легкой степени тяжести, их не госпитализировали. Власти Башкирии возьмут на себя расходы на похороны и позаботятся о детях, оставшихся без родителей.
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В министерстве семьи Башкирии отметили, что все дети — родные, не из детского дома.
"Это случай, когда усыновлены дети от первого брака", — рассказали в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, специалисты не исключают, что пожар произошел из-за короткого замыкания.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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ПроисшествияСтерлитамакМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Стерлитамакский район
 
 
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