https://ria.ru/20221118/pozhar-1832374678.html

При пожаре в частном доме в Башкирии погибли семь человек

При пожаре в частном доме в Башкирии погибли семь человек - РИА Новости, 18.11.2022

При пожаре в частном доме в Башкирии погибли семь человек

Родители и пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Стерлитамакском районе Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T06:57

2022-11-18T06:57

2022-11-18T10:33

происшествия

стерлитамак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

стерлитамакский район

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УФА, 18 ноя — РИА Новости. Родители и пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Стерлитамакском районе Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по республике.Пожар в одной из квартир жилого двухквартирного дома в деревне Матвеевка начался в 3:27 мск. В 5:19 мск. возгорание удалось локализовать на площади 56 квадратных метров.В региональном главке СК рассказали, что в семье воспитывались семь детей, во время пожара отец смог спасти двоих, но сам погиб. Выжившие находятся в состоянии легкой степени тяжести, их не госпитализировали. Власти Башкирии возьмут на себя расходы на похороны и позаботятся о детях, оставшихся без родителей.В министерстве семьи Башкирии отметили, что все дети — родные, не из детского дома."Это случай, когда усыновлены дети от первого брака", — рассказали в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, специалисты не исключают, что пожар произошел из-за короткого замыкания.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

https://ria.ru/20221107/pozhar-1829622182.html

https://ria.ru/20221025/proverka-1826420400.html

стерлитамак

стерлитамакский район

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происшествия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стерлитамакский район