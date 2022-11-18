https://ria.ru/20221118/pozhar-1832374678.html
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли семь человек
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли семь человек - РИА Новости, 18.11.2022
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли семь человек
Родители и пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Стерлитамакском районе Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по республике. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T06:57
2022-11-18T06:57
2022-11-18T10:33
происшествия
стерлитамак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стерлитамакский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832375535_0:169:1024:745_1920x0_80_0_0_8c5015195e83b6a7260489ba4d5bdb4e.jpg
УФА, 18 ноя — РИА Новости. Родители и пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Стерлитамакском районе Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по республике.Пожар в одной из квартир жилого двухквартирного дома в деревне Матвеевка начался в 3:27 мск. В 5:19 мск. возгорание удалось локализовать на площади 56 квадратных метров.В региональном главке СК рассказали, что в семье воспитывались семь детей, во время пожара отец смог спасти двоих, но сам погиб. Выжившие находятся в состоянии легкой степени тяжести, их не госпитализировали. Власти Башкирии возьмут на себя расходы на похороны и позаботятся о детях, оставшихся без родителей.В министерстве семьи Башкирии отметили, что все дети — родные, не из детского дома."Это случай, когда усыновлены дети от первого брака", — рассказали в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, специалисты не исключают, что пожар произошел из-за короткого замыкания.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
https://ria.ru/20221107/pozhar-1829622182.html
https://ria.ru/20221025/proverka-1826420400.html
стерлитамак
стерлитамакский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832375535_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_abbf8f21d3c4619ff506e759ea1fd02d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стерлитамакский район
Происшествия, Стерлитамак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стерлитамакский район
06:57 18.11.2022 (обновлено: 10:33 18.11.2022)
При пожаре в частном доме в Башкирии погибли семь человек
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
УФА, 18 ноя — РИА Новости.
Родители и пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Стерлитамакском районе
Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по республике.
Пожар в одной из квартир жилого двухквартирного дома в деревне Матвеевка начался в 3:27 мск. В 5:19 мск. возгорание удалось локализовать на площади 56 квадратных метров.
"В ходе тушения обнаружено семь погибших, из них двое взрослых, мужчина и женщина, и пять детей — мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть", — сообщили спасатели.
В региональном главке СК рассказали, что в семье воспитывались семь детей, во время пожара отец смог спасти двоих, но сам погиб. Выжившие находятся в состоянии легкой степени тяжести, их не госпитализировали. Власти Башкирии возьмут на себя расходы на похороны и позаботятся о детях, оставшихся без родителей.
В министерстве семьи Башкирии отметили, что все дети — родные, не из детского дома.
"Это случай, когда усыновлены дети от первого брака", — рассказали в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, специалисты не исключают, что пожар произошел из-за короткого замыкания.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.