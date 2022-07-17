https://ria.ru/20220717/tomsk-1803012269.html
Пятеро детей погибли при пожаре в Томской области
Пятеро детей погибли при пожаре в Томской области - РИА Новости, 17.07.2022
Пятеро детей погибли при пожаре в Томской области
Пятеро детей оказались среди погибших при пожаре в частном жилом доме в селе Колбинка в Томской области, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T10:16
2022-07-17T10:16
2022-07-17T10:37
происшествия
жилье
молчановский район
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НОВОСИБИРСК, 17 июл - РИА Новости. Пятеро детей оказались среди погибших при пожаре в частном жилом доме в селе Колбинка в Томской области, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.Ранее сообщалось, что семь человек погибли в ночь на воскресенье при пожаре в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."Среди погибших пятеро детей", - сообщила собеседница агентства.На место происшествия выезжал прокурор Молчановского района Алексей Давыденко. Прокуратура района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.По данным ГУМЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в селе Колбинка Молчановского района поступило в 00.18 воскресенья (20.18 мск). Пожар был ликвидирован в 06.31 местного времени. По данным спасателей, горел одноэтажный двухквартирный бревенчатый жилой дом 8х12 метров. На момент прибытия первого подразделения пожарных дом был полностью охвачен огнём, частично обрушилась крыша. Общая площадь пожара составила 168 квадратных метров.
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происшествия, жилье, молчановский район, россия
10:16 17.07.2022 (обновлено: 10:37 17.07.2022)
Пятеро детей погибли при пожаре в Томской области
Пятеро детей погибли при пожаре в селе Колбинка Томской области
НОВОСИБИРСК, 17 июл - РИА Новости. Пятеро детей оказались среди погибших при пожаре в частном жилом доме в селе Колбинка в Томской области, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли в ночь на воскресенье при пожаре в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
"Среди погибших пятеро детей", - сообщила собеседница агентства.
На место происшествия выезжал прокурор Молчановского района
Алексей Давыденко. Прокуратура района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
По данным ГУМЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в селе Колбинка Молчановского района поступило в 00.18 воскресенья (20.18 мск). Пожар был ликвидирован в 06.31 местного времени. По данным спасателей, горел одноэтажный двухквартирный бревенчатый жилой дом 8х12 метров. На момент прибытия первого подразделения пожарных дом был полностью охвачен огнём, частично обрушилась крыша. Общая площадь пожара составила 168 квадратных метров.