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Задержание иностранных граждан по подозрению в шпионаже в 2009-2022 годах

Задержание иностранных граждан по подозрению в шпионаже в 2009-2022 годах - РИА Новости, 27.09.2022

Задержание иностранных граждан по подозрению в шпионаже в 2009-2022 годах

Ниже приводятся случаи задержания иностранных граждан по подозрению в шпионаже на территории РФ в 2009-2022 годах. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T02:12

2022-09-27T02:12

2022-09-27T02:17

справки

происшествия

василий василенко

пол уилан

фруде берг

россия

украина

москва

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Ниже приводятся случаи задержания иностранных граждан по подозрению в шпионаже на территории РФ в 2009-2022 годах.202226 сентября ФСБ сообщила о задержании с поличным японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке. По заявлению ФСБ, консула поймали с поличным при получении сведений о влиянии санкций на ситуацию в Приморье. Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата.26 августа ФСБ сообщила о задержании в Курске агента украинской разведки, шпионившего за военными объектами. По заявлению ведомства, была "пресечена противоправная деятельность жителя города Курска – гражданина Украины, являющегося агентом главного управления разведки министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации". Возбуждено уголовное дело по 276-й статье УК за шпионаж.20 июня сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали гражданина Эстонии, который по заданию спецслужб своей страны намеревался собирать в Мурманске секретные сведения о силовиках. По сообщению пресс-службы ведомства, действия несостоявшегося шпиона создавали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Шпионаж"). Эстонцу было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для шпионажа.20212 декабря ФСБ сообщила о задержании трех украинских шпионов. По данным ФСБ, сотрудники ведомства задержали двух агентов СБУ – Зиновия Ковыля и его сына Игоря, – а также агента Главного управления разведки министерства обороны Украины Александра Цилыка. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории трех российских регионов пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб", – отметили в ведомстве.23 августа стало известно, что в Туле с поличным поймали агента украинских спецслужб, собиравшего данные о перспективном стрелковом оружии. По информации ФСБ, речь идет о "сведениях, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации". Задержанный искал работников российских оборонных предприятий с допуском к такой информации, чтобы завербовать их.6 июля в Санкт-Петербурге задержали с поличным эстонского консула Марта Лятте при получении материалов закрытого характера. Консул Эстонии был объявлен Россией персоной нон грата. В МИД РФ сообщили, что консулу надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов.7 июня ФСБ сообщила о пресечении деятельности агента украинских спецслужб, который долгое время оказывал "консультативную помощь" СБУ. ФСБ установила, что работу гражданина Украины Алексея Семеняки координировали сотрудники иностранной контрразведки: старший оперуполномоченный Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов и заместитель начальника отдела подполковник Игорь Романович Черняк. У иностранца изъяли электронные устройства с сообщениями от сотрудников СБУ, которые предлагали оказать им помощь в решении рабочих вопросов. Во время допроса мужчина подтвердил, что он долго общался с представителями национальной спецслужбы. Кроме того, ФСБ зафиксировала попытку удаленно стереть информацию с мобильного устройства агента людьми, которые находились в Киеве.По информации ФСБ, Семеняка не успел навредить внешней безопасности России. Пребывание украинца на территории России признали нежелательным, ему закрыли въезд на 25 лет. 3 июня Алексей Семеняка покинул Россию.17 апреля в Санкт-Петербурге с поличным задержали украинского консула Александра Сосонюка при получении закрытой информации от россиянина. 21 апреля украинский консул Александр Сосонюк покинул территорию РФ.202015 апреля ФСБ сообщила о задержании в Крыму группы украинских шпионов, которые вербовали россиян, а также пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие государственную тайну. По данным следствия, задержанные действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки – полковника Олега Ахмедова 1975 года рождения. В группу Ахмедова входили гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже, российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче Киеву в 2017-2018 годах гостайны. 9 апреля 2021 года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника херсонского подразделения украинской военной разведки полковника Олега Ахмедова по делу о терроризме. Мужчина обвиняется в угрозе совершения теракта в составе организованной группы. В марте 2022 года, по сообщению источника агентства РИА Новости, офицер Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ), полковник Олег Ахмедов был ликвидирован под Киевом бойцами подразделения специального назначения России.В марте сотрудники ФСБ разоблачили украинского агента Константина Ширинга. Против Ширинга собрали исчерпывающие доказательства, подтверждающие, что он передавал украинской военной разведке различную информацию о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных в Крыму, в том числе сведения, составляющие государственную тайну. Кроме того, Ширинг завербовал российскую военнослужащую и через нее получал интересующие украинскую разведку данные. По сообщению ЦОС ФСБ, агент украинской военной разведки получил 12 лет лишения свободы за шпионаж в Крыму.4 февраля 2022 года приговор вступил в законную силу.В марте с поличным в России задержали гражданина Армении Арарата Хачатряна. Арарат Хачатрян и гражданин России Денис Лобов собирали сведения о клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передавали образцы на Украину. По сообщению ЦОС ФСБ РФ, 28 июля 2021 года граждане Армении и России получили 10 лет и пять месяцев и 9,5 лет колонии строгого режима за шпионаж и госизмену.2019В октябре был задержан украинский футболист Василий Василенко. Первоначально его обвиняли в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже ему были предъявлены обвинения в шпионаже. 7 декабря 2020 года Мосгорсуд приговорил Василия Василенко по делу о шпионаже к 12 годам колонии строгого режима. После приговора Василенко подал апелляцию. 29 марта 2021 года первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.В апреле по подозрению в шпионаже был задержан гражданин Украины Александр Марченко. Как выяснила ФСБ, Марченко в мае 2018 года получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко задание приобрести в России клистроны – запчасти, используемые в зенитно-ракетных комплексах С-300. Секретные изделия предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники – государственной компании "Укроборонсервис" – через фирму-посредника в Македонии. В апреле 2021 года Марченко был приговорен за шпионаж к 10 годам колонии. Деньги, выделенные СБУ на разведывательную акцию, в сумме 163 тысячи долларов были конфискованы в российскую казну.16 января ФСБ сообщила о разоблачении агента Службы безопасности Украины Леонида Каплуна. По информации ведомства, украинец занимался пассажирскими перевозками по маршруту Киев – Симферополь – Севастополь. При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска "Каланчак" (Украина) его завербовал сотрудник СБУ, новоиспеченному агенту был присвоен псевдоним "Рыжий".В ФСБ сообщили, что "Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию и дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в пункте пропуска "Армянск" (Россия)". Российские силовики оперативно выявили и задержали агента украинских спецслужб, преступное деяние он совершить не успел. Уголовное дело в отношении гражданина сопредельного государства не возбуждалось. После задержания сотрудниками УФСБ России по Воронежской области Леонид Каплун был выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет.201828 декабря сотрудники ФСБ задержали в российской столице при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана, возбуждено уголовное дело. 15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. 3 июля 2020 года приговор вступил в законную силу.12 ноября стало известно о задержании в Краснодарском крае агента Службы безопасности Украины. Гражданин Украины Юрий Пермяков занимался сбором информации о передвижении военной техники на юге России. По данным ФСБ, Пермяков был завербован на подконтрольной Украине части Луганской области, он имел псевдоним "Вова". Как заявляло ФСБ, гражданин Украины работал таксистом и часто посещал Россию, в связи с чем имел возможность получать различную информацию, однако выполнить задание СБУ он не успел, так как был задержан. После задержания Юрий Пермяков дал подробные пояснения о сотрудничестве с СБУ и поставленных ему задачах. Впоследствии Пермяков был выдворен за пределы РФ.24 сентября в Краснодарском крае сотрудники ФСБ выявили и выдворили из РФ агента СБУ, гражданина Украины Сергея Стефаненко. Спецслужбы России выяснили, что Стефаненко, якобы приехавший на заработки, на самом деле на Кубани находился по заданию украинских спецслужб и занимался сбором данных о военных объектах, перемещении техники и кадровом составе краснодарских служащих. Передать полученную информацию в СБУ мужчина не успел.В апреле на территории Нижегородской области сотрудниками ФСБ был задержан гражданин Украины Игорь Кияшко. Он обвинялся в шпионаже и попытке контрабанды комплектующих военного назначения. В декабре был осужден на восемь лет колонии строгого режима.201719 декабря Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже. По данным СМИ, Берга задержали в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, которые содержат секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России. В апреле 2019 года Мосгорсуд приговорил подданного Норвегии к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против России. В сентябре того же года Берг подал прошение о помиловании, в ноябре его передали Осло в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой.В ноябре в Тольятти задержали украинца - работника судоремонтного завода, завербованного СБУ для сбора сведений о предприятии. Во время допроса Сергей Сотников признался, что до июня работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе. Еще в 2016 году его вызвал к себе сотрудник Службы безопасности Украины по имени Даниил и предложил помогать структуре. По словам Сотникова, перед поездкой в Россию Даниил поручил ему собрать информацию о тольяттинском заводе. Однако задержанный не успел передать полученную информацию украинским спецслужбам. Сотников не нанес ущерба безопасности России, поэтому его не судили по статье "Шпионаж", а лишь депортировали на родину за нарушение миграционного законодательства.201631 марта российские спецслужбы задержали сотрудника департамента контрразведки центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) подполковника Юрия Иванченко. Мужчина приехал в Россию под предлогом посещения родственников, несмотря на то, что украинские спецслужбы запрещают выезд своим сотрудникам. Подполковник СБУ должен был завербоваться в органы госбезопасности России в качестве "информатора". По данным следствия, позднее с помощью шпиона ЦРУ и СБУ рассчитывали захватить сотрудника ФСБ в Киеве. Так как иностранца разоблачили еще до того, как он успел нанести ущерб безопасности России, его выдворят на Украину и закроют въезд в страну.11 февраля эстонский бизнесмен Райво Суси был задержан в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже. 12 февраля он был арестован на два месяца по решению Лефортовского суда Москвы по обвинению в шпионаже по статье 276 УК РФ. Событие, которое связано с его обвинением, имело место в 2004-2007 годах. Принадлежащая Суси фирма Musket занимается посредничеством при продаже на Запад произведенных в России учебных реактивных самолетов. В связи с этим бизнесом Суси пришлось в 1990-е годы провести десять дней в эстонской тюрьме по подозрению в контрабанде.201512 ноября гражданин Украины Иван Сердюк, проживающий в населенном пункте Клюсы Щорского района Черниговской области, перешел границу с Россией и был задержан сотрудниками ФСБ по возвращении обратно на территорию сопредельного государства. В ходе допроса он рассказал, что был завербован Службой безопасности Украины сразу же после возвращения из российской тюрьмы, где отбывал срок за незаконный переход границы. По требованиям спецслужбы своей страны, он должен был сдаться российским пограничникам, после чего начать сливать им ложную информацию. Однако был задержан. Из-за того что, по сути, задержанный не успел реализовать свой замысел, сотрудники ФСБ России его отпустили.24 июня гражданин Литвы и России Евгений Матайтис был задержан Федеральной службой безопасности РФ в городе Советске Калининградской области по подозрению шпионаже и государственной измене. По данным ФСБ, Матайтис по заданию второго департамента оперативных служб Министерства охраны края Литвы (военная разведка и контрразведка) целенаправленно собирал сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести серьезный ущерб обороноспособности государства.20 мая ФСБ сообщила, что российские спецслужбы поймали в Москве с поличным шпиона из Литвы при получении от россиянина некого секретного документа. По данным ФСБ, иностранец признался, что является офицером второго департамента оперативных служб (военная разведка) Министерства охраны края Литовской республики. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Литвы Арстидаса Тамошайтиса, подозреваемого в шпионаже в России.19 мая стало известно, что шпион Службы безопасности Украины, который собирал сведения в Крыму, разоблачен и депортирован на Украину. По информации телеканала LifeNews, 24-летний житель Днепропетровска Антон Локоть приехал в Крым по заданию СБУ, чтобы проводить разведку в районах дислокации береговых частей Черноморского флота, с целью сбора данных о количестве техники и численности личного состава. По данным канала, в его задачу также входили поиск и вербовка недовольных присоединением полуострова к России.2014В сентябре в Псковской области был задержан сотрудник эстонской полиции безопасности Эстон Кохвер со спецтехникой для скрытой записи, пистолетом и пятью тысячами евро. Эстонская полиция безопасности заявила, что ее сотрудник "выполнял служебные обязанности по предотвращению трансграничного преступления, связанного с контрабандой". 19 августа 2015 года Псковский областной суд приговорил Кохвера к 15 годам строгого режима, признав его виновным в шпионаже, контрабанде, ношении оружия, а также в незаконном пересечении госграницы. 26 сентября 2015 года Кохвера передали Эстонии в обмен на экс-офицера департамента полиции безопасности МВД Эстонии Алексея Дрессена, отбывавшего наказание за передачу секретных сведений ФСБ России.2013В ночь с 13 на 14 мая органами контрразведки ФСБ России при попытке вербовки сотрудника одной из российских спецслужб был задержан кадровый сотрудник центрального разведывательного управления США Фогл Райан Кристофер, работавший под прикрытием должности третьего секретаря политического отдела посольства США в Москве. При нем были обнаружены специальные технические средства, письменные инструкции для вербуемого российского гражданина, крупная сумма денег и средства изменения внешности. Задержанный был доставлен в приемную ФСБ РФ и после проведения необходимых процедур передан официальным представителям посольства США.20115 октября Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании шпиона из Китая, пытавшегося собрать данные о комплексе С-300. Гражданин КНР Тун Шэнюн был задержан 28 октября 2010 года. В ходе следствия установлено, что по заданию МГБ КНР он под прикрытием должности переводчика официальных делегаций предпринимал попытки получения от российских граждан за денежное вознаграждение технологической и ремонтной документации по зенитно-ракетному комплексу С-300, содержащей государственную тайну.12 мая в Москве по подозрению в шпионаже был задержан военный атташе Израиля полковник Вадим Лейдерман. По данным ФСБ РФ, Вадим Лейдерман — кадровый разведчик, пытался получить данные о военно-техническом сотрудничестве и помощи России ряду арабских государств и стран СНГ. Он был задержан с поличным ФСБ при попытке получения от россиянина информации, составляющей государственную тайну. Лейдерман был объявлен персона нон грата и покинул Россию 14 мая.201016 августа сотрудник Службы внешней информации Румынии Габриэл Греку, работающий в посольстве этой страны "под прикрытием должности первого секретаря политотдела", был задержан в Москве при попытке получения от гражданина РФ секретной информации военного характера. У разведчика были изъяты предметы шпионского снаряжения. Габриэл Греку был объявлен персоной нон грата, ему было предписано покинуть российскую территорию в течение 48 часов.200921 апреля стало известно, что российские спецслужбы пресекли в Сочи деятельность сотрудника грузинской разведки Мамуки Майсурадзе, нелегально прибывшего в РФ и пытавшегося создать агентурную сеть спецслужб Грузии.По данным ФСБ, в 2008 году Майсурадзе на деньги грузинской разведки открыл в Сочи интернет-кафе, которое использовал в качестве канала связи с курирующими его работу высокопоставленными сотрудниками иностранной спецслужбы. Майсурадзе, в числе прочей информации, должен был добывать данные о подготовке к проведению зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Задержанный на первом же допросе признался в шпионской деятельности.Майсурадзе рассказал не только о своем задании, но и о тех людях, кто ему помогал, кто оказывал ему содействие в легализации, а также о российских гражданах, контактирующих с грузинской разведкой. Показания оказались настолько ценными, что его деятельное раскаяние было зачтено. Майсурадзе был выслан из страны.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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