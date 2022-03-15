https://ria.ru/20220315/ofitsery-1778337215.html
Источник: спецназ России ликвидировал двух украинских офицеров разведки
Источник: спецназ России ликвидировал двух украинских офицеров разведки - РИА Новости, 15.03.2022
Источник: спецназ России ликвидировал двух украинских офицеров разведки
Под Киевом спецназ ликвидировал высокопоставленных офицеров Главного управления разведки минобороны Украины, сообщил источник, близкий к российским силовым... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:54
2022-03-15T19:54
2022-03-15T20:31
в мире
киев
министерство обороны украины
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778343081_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_d1c63763a1be74dddb1715fdd009b5d3.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Под Киевом спецназ ликвидировал высокопоставленных офицеров Главного управления разведки минобороны Украины, сообщил источник, близкий к российским силовым структурам."Офицеры Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ), полковник Олег Ахмедов и капитан 1 ранга Дмитрий Сайчук (по документам прикрытия Дмитрий Сокол), ликвидированы под Киевом бойцами подразделения специального назначения России", — рассказал собеседник агентства.По его словам, ранее Ахметов вербовал мирных граждан Крыма для получения разведданных, в том числе о социально-политической ситуации на полуострове, объектах критически важной инфраструктуры, подготовки и закладки тайников со взрывчаткой и боеприпасами, попыток диверсий и терактов.Как сообщил источник, в 2020 году двух агентов ГУР МОУ, завербованных Ахмедовым в Крыму, раскрыли. В сентябре того же года ФСБ завело против Ахмедова ряд уголовных дел, он был объявлен в международный розыск.В 2021 году Ахмедов был переведен для прохождения службы в Киев, где занял должность начальника отдела применения сил специальных операций СР (Спецрезерва) ГУР.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220315/dnr-1778333887.html
https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778297178.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778343081_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_c4dbba7fbae625f69099a8e062ecf9fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, министерство обороны украины, украина, россия
19:54 15.03.2022 (обновлено: 20:31 15.03.2022)
Источник: спецназ России ликвидировал двух украинских офицеров разведки
Источник: спецназ России ликвидировал двух высокопоставленных украинских офицеров разведки
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Под Киевом спецназ ликвидировал высокопоставленных офицеров Главного управления разведки минобороны Украины, сообщил источник, близкий к российским силовым структурам.
"Офицеры Главного управления разведки министерства обороны Украины
(ГУР МОУ), полковник Олег Ахмедов и капитан 1 ранга Дмитрий Сайчук (по документам прикрытия Дмитрий Сокол), ликвидированы под Киевом
бойцами подразделения специального назначения России", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, ранее Ахметов вербовал мирных граждан Крыма для получения разведданных, в том числе о социально-политической ситуации на полуострове, объектах критически важной инфраструктуры, подготовки и закладки тайников со взрывчаткой и боеприпасами, попыток диверсий и терактов.
Как сообщил источник, в 2020 году двух агентов ГУР МОУ, завербованных Ахмедовым в Крыму, раскрыли. В сентябре того же года ФСБ завело против Ахмедова ряд уголовных дел, он был объявлен в международный розыск.
В 2021 году Ахмедов был переведен для прохождения службы в Киев, где занял должность начальника отдела применения сил специальных операций СР (Спецрезерва) ГУР.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область
, Мелитополь
, Бердянск
и блокировала Мариуполь
, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ
от побережья Азовского моря
и соединиться с группой войск в Донбассе
. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.