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Источник: спецназ России ликвидировал двух украинских офицеров разведки - РИА Новости, 15.03.2022
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Источник: спецназ России ликвидировал двух украинских офицеров разведки
Источник: спецназ России ликвидировал двух украинских офицеров разведки - РИА Новости, 15.03.2022
Источник: спецназ России ликвидировал двух украинских офицеров разведки
Под Киевом спецназ ликвидировал высокопоставленных офицеров Главного управления разведки минобороны Украины, сообщил источник, близкий к российским силовым... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T19:54
2022-03-15T20:31
в мире
киев
министерство обороны украины
украина
россия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Под Киевом спецназ ликвидировал высокопоставленных офицеров Главного управления разведки минобороны Украины, сообщил источник, близкий к российским силовым структурам."Офицеры Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ), полковник Олег Ахмедов и капитан 1 ранга Дмитрий Сайчук (по документам прикрытия Дмитрий Сокол), ликвидированы под Киевом бойцами подразделения специального назначения России", — рассказал собеседник агентства.По его словам, ранее Ахметов вербовал мирных граждан Крыма для получения разведданных, в том числе о социально-политической ситуации на полуострове, объектах критически важной инфраструктуры, подготовки и закладки тайников со взрывчаткой и боеприпасами, попыток диверсий и терактов.Как сообщил источник, в 2020 году двух агентов ГУР МОУ, завербованных Ахмедовым в Крыму, раскрыли. В сентябре того же года ФСБ завело против Ахмедова ряд уголовных дел, он был объявлен в международный розыск.В 2021 году Ахмедов был переведен для прохождения службы в Киев, где занял должность начальника отдела применения сил специальных операций СР (Спецрезерва) ГУР.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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в мире, киев, министерство обороны украины, украина, россия
19:54 15.03.2022 (обновлено: 20:31 15.03.2022)
 
Источник: спецназ России ликвидировал двух украинских офицеров разведки

Источник: спецназ России ликвидировал двух высокопоставленных украинских офицеров разведки

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий возле границы с Украиной
Российский военнослужащий возле границы с Украиной - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Под Киевом спецназ ликвидировал высокопоставленных офицеров Главного управления разведки минобороны Украины, сообщил источник, близкий к российским силовым структурам.
"Офицеры Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ), полковник Олег Ахмедов и капитан 1 ранга Дмитрий Сайчук (по документам прикрытия Дмитрий Сокол), ликвидированы под Киевом бойцами подразделения специального назначения России", — рассказал собеседник агентства.
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Как сообщил источник, в 2020 году двух агентов ГУР МОУ, завербованных Ахмедовым в Крыму, раскрыли. В сентябре того же года ФСБ завело против Ахмедова ряд уголовных дел, он был объявлен в международный розыск.
В 2021 году Ахмедов был переведен для прохождения службы в Киев, где занял должность начальника отдела применения сил специальных операций СР (Спецрезерва) ГУР.
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