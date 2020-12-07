https://ria.ru/20201207/shpionazh-1587987057.html

Бывший украинский футболист Василенко получил 12 лет колонии за шпионаж

Бывший украинский футболист Василенко получил 12 лет колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:49

2020-12-07T11:49

2020-12-07T13:02

василий василенко

россия

министерство обороны украины

происшествия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Слушания проходили в закрытом режиме. Прокурор просил назначить 16 лет колонии строгого режима.Василенко задержали в октябре 2019 года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже арест продлили уже по делу о шпионаже, наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.Фабула дела из-за секретности не раскрывается. По данным источника агентства, Василенко пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с Министерством обороны Украины. Собеседник РИА Новости отмечал, что речь идет о крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах и не имеющем огневой мощи. На сайтах с футбольной статистикой указано, что украинский гражданин Василенко, играя на позиции защитника, выступал за "Дружбу" из Бердянска, мелитопольское "Торпедо" и "Таврию" из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером.

https://ria.ru/20190323/1552056618.html

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василий василенко, россия, министерство обороны украины, происшествия