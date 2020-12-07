https://ria.ru/20201207/shpionazh-1587987057.html
Бывший украинский футболист Василенко получил 12 лет колонии за шпионаж
Бывший украинский футболист Василенко получил 12 лет колонии за шпионаж
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:49
2020-12-07T11:49
2020-12-07T13:02
василий василенко
россия
министерство обороны украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588009316_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_535ceb31172795e3549a763bf351491d.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Слушания проходили в закрытом режиме. Прокурор просил назначить 16 лет колонии строгого режима.Василенко задержали в октябре 2019 года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже арест продлили уже по делу о шпионаже, наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.Фабула дела из-за секретности не раскрывается. По данным источника агентства, Василенко пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с Министерством обороны Украины. Собеседник РИА Новости отмечал, что речь идет о крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах и не имеющем огневой мощи. На сайтах с футбольной статистикой указано, что украинский гражданин Василенко, играя на позиции защитника, выступал за "Дружбу" из Бердянска, мелитопольское "Торпедо" и "Таврию" из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером.
https://ria.ru/20190323/1552056618.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588009316_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb47428e068a4dd3895ea546f783c222.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий василенко, россия, министерство обороны украины, происшествия
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко
по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Слушания проходили в закрытом режиме. Прокурор просил назначить 16 лет колонии строгого режима.
Василенко задержали в октябре 2019 года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже арест продлили уже по делу о шпионаже, наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Фабула дела из-за секретности не раскрывается. По данным источника агентства, Василенко пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с Министерством обороны Украины
. Собеседник РИА Новости отмечал, что речь идет о крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах и не имеющем огневой мощи.
На сайтах с футбольной статистикой указано, что украинский гражданин Василенко, играя на позиции защитника, выступал за "Дружбу" из Бердянска, мелитопольское "Торпедо" и "Таврию" из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером.