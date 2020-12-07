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Бывший украинский футболист Василенко получил 12 лет колонии за шпионаж
Бывший украинский футболист Василенко получил 12 лет колонии за шпионаж
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:49
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василий василенко
россия
министерство обороны украины
происшествия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Слушания проходили в закрытом режиме. Прокурор просил назначить 16 лет колонии строгого режима.Василенко задержали в октябре 2019 года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже арест продлили уже по делу о шпионаже, наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.Фабула дела из-за секретности не раскрывается. По данным источника агентства, Василенко пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с Министерством обороны Украины. Собеседник РИА Новости отмечал, что речь идет о крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах и не имеющем огневой мощи. На сайтах с футбольной статистикой указано, что украинский гражданин Василенко, играя на позиции защитника, выступал за "Дружбу" из Бердянска, мелитопольское "Торпедо" и "Таврию" из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером.
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василий василенко, россия, министерство обороны украины, происшествия

Бывший украинский футболист Василенко получил 12 лет колонии за шпионаж

11:49 07.12.2020 (обновлено: 13:02 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкБывший украинский футболист Василий Василенко, обвиняемый в шпионаже в пользу Украины, на заседании Мосгорсуда
Бывший украинский футболист Василий Василенко, обвиняемый в шпионаже в пользу Украины, на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Слушания проходили в закрытом режиме. Прокурор просил назначить 16 лет колонии строгого режима.
Василенко задержали в октябре 2019 года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия и культурных ценностей. Позже арест продлили уже по делу о шпионаже, наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Фабула дела из-за секретности не раскрывается. По данным источника агентства, Василенко пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с Министерством обороны Украины. Собеседник РИА Новости отмечал, что речь идет о крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах и не имеющем огневой мощи.
На сайтах с футбольной статистикой указано, что украинский гражданин Василенко, играя на позиции защитника, выступал за "Дружбу" из Бердянска, мелитопольское "Торпедо" и "Таврию" из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером.
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