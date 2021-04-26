https://ria.ru/20210426/shpionazh-1729955201.html

На Кубани украинского шпиона посадили за попытку купить запчасти к С-300

На Кубани украинского шпиона посадили за попытку купить запчасти к С-300

На Кубани на 10 лет колонии осужден украинский шпион, пытавшийся купить в России за 163 тысячи долларов запчасти для зенитных ракетных комплексов С-300,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:20

2021-04-26T12:20

2021-04-26T13:21

россия

зрк с-300

краснодарский краевой суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

безопасность

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На Кубани на 10 лет колонии осужден украинский шпион, пытавшийся купить в России за 163 тысячи долларов запчасти для зенитных ракетных комплексов С-300, сообщает ФСБ России в понедельник."Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Марченко А.В. за шпионаж. Решением суда Марченко приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима", - говорится в релизе.Деньги, выделенные Службой внешней разведки Украины на разведывательную акцию, конфискованы в российскую казну – речь о 163 тысячах долларов.Как выяснила ФСБ, Марченко в мае 2018 года получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко задание приобрести в России клистроны - запчасти, используемые в зенитно-ракетных комплексах С-300.Секретные изделия предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники – государственной компании "Укроборонсервис" - через фирму-посредника в Македонии. В апреле 2019 года Марченко арестовали."Получены исчерпывающие доказательства причастности иностранца к деятельности украинской разведки, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ, которые явились основанием для вынесения судебного решения", - добавляется в сообщении.

https://rsport.ria.ru/20210329/prigovor-1603313605.html

https://ria.ru/20200827/shpionazh-1576365445.html

россия

украина

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Украинца осудили на 10 лет колонии за шпионаж. Кадры ФСБ РФ ФСБ после сообщения об украинском шпионе публикует видео 2021-04-26T12:20 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зрк с-300, краснодарский краевой суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность