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На Кубани украинского шпиона посадили за попытку купить запчасти к С-300
На Кубани украинского шпиона посадили за попытку купить запчасти к С-300
На Кубани на 10 лет колонии осужден украинский шпион, пытавшийся купить в России за 163 тысячи долларов запчасти для зенитных ракетных комплексов С-300,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:20
2021-04-26T13:21
россия
зрк с-300
краснодарский краевой суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
безопасность
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На Кубани на 10 лет колонии осужден украинский шпион, пытавшийся купить в России за 163 тысячи долларов запчасти для зенитных ракетных комплексов С-300, сообщает ФСБ России в понедельник."Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Марченко А.В. за шпионаж. Решением суда Марченко приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима", - говорится в релизе.Деньги, выделенные Службой внешней разведки Украины на разведывательную акцию, конфискованы в российскую казну – речь о 163 тысячах долларов.Как выяснила ФСБ, Марченко в мае 2018 года получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко задание приобрести в России клистроны - запчасти, используемые в зенитно-ракетных комплексах С-300.Секретные изделия предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники – государственной компании "Укроборонсервис" - через фирму-посредника в Македонии. В апреле 2019 года Марченко арестовали."Получены исчерпывающие доказательства причастности иностранца к деятельности украинской разведки, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ, которые явились основанием для вынесения судебного решения", - добавляется в сообщении.
https://rsport.ria.ru/20210329/prigovor-1603313605.html
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Украинца осудили на 10 лет колонии за шпионаж. Кадры ФСБ РФ
ФСБ после сообщения об украинском шпионе публикует видео
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россия, зрк с-300, краснодарский краевой суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность

На Кубани украинского шпиона посадили за попытку купить запчасти к С-300

12:20 26.04.2021 (обновлено: 13:21 26.04.2021)
 
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На Кубани на 10 лет колонии осужден украинский шпион, пытавшийся купить в России за 163 тысячи долларов запчасти для зенитных ракетных комплексов С-300, сообщает ФСБ России в понедельник.
"Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Марченко А.В. за шпионаж. Решением суда Марченко приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима", - говорится в релизе.
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Деньги, выделенные Службой внешней разведки Украины на разведывательную акцию, конфискованы в российскую казну – речь о 163 тысячах долларов.
Как выяснила ФСБ, Марченко в мае 2018 года получил от сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко задание приобрести в России клистроны - запчасти, используемые в зенитно-ракетных комплексах С-300.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкГражданин Украины Александр Марченко, приговоренный за шпионаж к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима
Гражданин Украины Александр Марченко, приговоренный за шпионаж к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Гражданин Украины Александр Марченко, приговоренный за шпионаж к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима
Секретные изделия предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники – государственной компании "Укроборонсервис" - через фирму-посредника в Македонии. В апреле 2019 года Марченко арестовали.
"Получены исчерпывающие доказательства причастности иностранца к деятельности украинской разведки, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ, которые явились основанием для вынесения судебного решения", - добавляется в сообщении.
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РоссияЗРК С-300Краснодарский краевой судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаБезопасность
 
 
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