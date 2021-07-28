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В Ростове-на-Дону вынесли приговор торговцам деталями к С-300
В Ростове-на-Дону вынесли приговор торговцам деталями к С-300 - РИА Новости, 28.07.2021
В Ростове-на-Дону вынесли приговор торговцам деталями к С-300
Граждане Армении и России, промышлявшие контрабандой деталей к ЗРС С-300, получили 10 лет и пять месяцев и 9,5 лет колонии строгого режима за шпионаж и... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T09:52
2021-07-28T11:40
россия
укроборонпром
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовский областной суд
армения
украина
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Граждане Армении и России, промышлявшие контрабандой деталей к ЗРС С-300, получили 10 лет и пять месяцев и 9,5 лет колонии строгого режима за шпионаж и госизмену, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.Ростовский областной суд вынес приговоры гражданину России Денису Лобову и гражданину Армении Арарату Хачатряну. Отмечается, что они участвовали в контрабанде из РФ на Украину составляющего гостайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300."За совершение преступлений, предусмотренных статьей 275 "государственная измена" и статьей 276 "шпионаж" УК России суд приговорил Лобова к лишению свободы на девять лет и шесть месяцев, Хачатряна – на 10 лет и пять месяцев соответственно. Оба фигуранта будут отбывать срок в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Установлено, что Лобов и Хачатрян собирали сведения о клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передавали образцы на Украину. Оборудование Лобов хранил и готовил к продаже в подвале своего дома. Хачатрян организовывал перемещение клистронов на Украину через жителей приграничья."Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - подчеркивается в сообщении.В марте 2020 года для очередной закупки Хачатрян приехал в Россию, где его задержали с поличным.Максимальная санкция по статьям о шпионаже и госизмене – 20 лет лишения свободы.Клистрон - прибор, преобразующий постоянный ток в переменный. Используется в сверхвысокочастотных генераторах радиолокаторов, измерительной аппаратуре и маломощных передатчиках.
https://ria.ru/20210629/gosizmena-1739106914.html
https://ria.ru/20210428/gosizmena-1730346744.html
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Украинские шпионы осуждены за контрабанду деталей к С-300. Кадры ФСБ
Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома": одному дали 9 лет и 6 месяцев, второму – 10 лет и 5 месяцев.
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россия, укроборонпром, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовский областной суд, армения, украина, происшествия
09:52 28.07.2021 (обновлено: 11:40 28.07.2021)
 
В Ростове-на-Дону вынесли приговор торговцам деталями к С-300

В Ростове-на-Дону два торговца деталями к С-300 получили 10,5 лет и 9 лет и пять месяцев колонии

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Граждане Армении и России, промышлявшие контрабандой деталей к ЗРС С-300, получили 10 лет и пять месяцев и 9,5 лет колонии строгого режима за шпионаж и госизмену, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Ростовский областной суд вынес приговоры гражданину России Денису Лобову и гражданину Армении Арарату Хачатряну. Отмечается, что они участвовали в контрабанде из РФ на Украину составляющего гостайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300.
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"За совершение преступлений, предусмотренных статьей 275 "государственная измена" и статьей 276 "шпионаж" УК России суд приговорил Лобова к лишению свободы на девять лет и шесть месяцев, Хачатряна – на 10 лет и пять месяцев соответственно. Оба фигуранта будут отбывать срок в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что Лобов и Хачатрян собирали сведения о клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передавали образцы на Украину. Оборудование Лобов хранил и готовил к продаже в подвале своего дома. Хачатрян организовывал перемещение клистронов на Украину через жителей приграничья.
"Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - подчеркивается в сообщении.
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Клистрон - прибор, преобразующий постоянный ток в переменный. Используется в сверхвысокочастотных генераторах радиолокаторов, измерительной аппаратуре и маломощных передатчиках.
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РоссияУкроборонпромФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростовский областной судАрменияУкраинаПроисшествия
 
 
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