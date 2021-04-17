https://ria.ru/20210417/konsul-1728687593.html

ФСБ задержала украинского консула Сосонюка в Петербурге

ФСБ задержала украинского консула Сосонюка в Петербурге

Украинского консула Александра Сосонюка задержали с поличным в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации от россиянина. Об этом сообщает ФСБ. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T09:44

2021-04-17T09:44

2021-04-17T11:00

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

санкт-петербург

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинского консула Александра Сосонюка задержали с поличным в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации от россиянина. Об этом сообщает ФСБ.Речь идет о сведениях, содержащихся в базах данных силовиков. "Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практики и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ", — заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".Отмечается, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.Его накажут в соответствии с нормами международного права, добавила ФСБ.По словам члена президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдана Беспалько, консула могут выслать из России. Собеседник агентства не исключил закрытия консульства в Санкт-Петербурге.Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.

https://ria.ru/20201019/bessmertnyy-1580409451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург