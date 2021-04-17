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ФСБ задержала украинского консула Сосонюка в Петербурге
ФСБ задержала украинского консула Сосонюка в Петербурге
Украинского консула Александра Сосонюка задержали с поличным в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации от россиянина. Об этом сообщает ФСБ. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T09:44
2021-04-17T11:00
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинского консула Александра Сосонюка задержали с поличным в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации от россиянина. Об этом сообщает ФСБ.Речь идет о сведениях, содержащихся в базах данных силовиков. "Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практики и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ", — заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".Отмечается, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.Его накажут в соответствии с нормами международного права, добавила ФСБ.По словам члена президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдана Беспалько, консула могут выслать из России. Собеседник агентства не исключил закрытия консульства в Санкт-Петербурге.Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
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украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург

ФСБ задержала украинского консула Сосонюка в Петербурге

09:44 17.04.2021 (обновлено: 11:00 17.04.2021)
 
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России задержала с поличным украинского дипломата в Санкт-Петербурге
ФСБ России задержала с поличным украинского дипломата в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинского консула Александра Сосонюка задержали с поличным в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации от россиянина. Об этом сообщает ФСБ.
Речь идет о сведениях, содержащихся в базах данных силовиков.
"Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практики и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ", — заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".
Отмечается, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.
Его накажут в соответствии с нормами международного права, добавила ФСБ.
По словам члена президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдана Беспалько, консула могут выслать из России. Собеседник агентства не исключил закрытия консульства в Санкт-Петербурге.
Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать дипработников права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
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УкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Санкт-Петербург
 
 
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