https://ria.ru/20211202/fsb-1761756904.html

В России предотвратили несколько диверсий украинских спецслужб

В России предотвратили несколько диверсий украинских спецслужб - РИА Новости, 02.12.2021

В России предотвратили несколько диверсий украинских спецслужб

В трех регионах России пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе ФСБ. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T09:55

2021-12-02T09:55

2021-12-02T10:45

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

сергей швиденко

россия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В трех регионах России пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе ФСБ.По данным ФСБ, сотрудники ведомства задержали двух агентов СБУ — Зиновия Ковыля и его сына Игоря, — а также агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александра Цилыка.В машине Ковалей нашли короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты."Задержанные (Зиновий и Игорь Коваль. — Прим. ред.) сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме десять тысяч долларов", — рассказали в ведомстве.Александр Цилык 1998 года рождения также признался в работе на украинские спецслужбы."Житель Киевской области <...> дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 года рождения, начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины", — сказали в пресс-службе.Он планировал изготовить два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте и совершить теракт. Чтобы оборудовать схроны и переправить взрывчатку в Россию, он в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек границу. Его задержали с поличным на пути к месту преступления.Кроме того, сообщается, что старшего офицера ГУР МО Украины капитана 1-го ранга Сергея Швиденко приговорили к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима.Как отметили в ведомстве, Швиденко с Украины координировал подготовку и курировал работу диверсионной группы. В 2016 году в Крыму задержали четырех ее членов: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки. В ФСБ рассказали, что они планировали взорвать башню радиотелевизионного передающего центра, мобильную газотурбинную электростанцию, склад горюче-смазочных материалов и мачту радиоцентра Черноморского флота.Самого Швиденко задержали в июле 2021 года. Он дал признательные показания и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник — полковник Николай Сподар, возглавлявший оперативный отдел "Юг" ГУР МО Украины.

https://ria.ru/20210915/diversiya-1750166302.html

https://ria.ru/20210414/diversii-1728269014.html

https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761730487.html

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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, сергей швиденко, россия