https://ria.ru/20220620/shpionazh-1796703672.html

В Мурманске задержали эстонца, планировавшего собирать сведения о силовиках

В Мурманске задержали эстонца, планировавшего собирать сведения о силовиках - РИА Новости, 20.06.2022

В Мурманске задержали эстонца, планировавшего собирать сведения о силовиках

Сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали гражданина Эстонии, который по заданию спецслужб своей страны намеревался собирать в Мурманске секретные... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:06

2022-06-20T12:06

2022-06-20T12:06

россия

мурманская область

мурманск

происшествия

эстония

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МУРМАНСК, 20 июн — РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали гражданина Эстонии, который по заданию спецслужб своей страны намеревался собирать в Мурманске секретные сведения о силовиках, имеющих допуск к государственной тайне, сообщила пресс-служба ведомства."Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечены действия гражданина Эстонской Республики 1986 года рождения, который выражал намерение выполнить задания, отработанные ему представителями специальной службы указанного государства по сбору сведений в отношении сотрудников ФСБ России, допущенных к государственной тайне, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное сотрудничество, для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, действия несостоявшегося шпиона создавали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Шпионаж").Эстонцу объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для шпионажа. Сам задержанный сознался в том, что является иностранным агентом, а также в том, что длительное время выполнял задания от представителей Эстонии как на территории своей страны, так и других европейских стран, а также в РФ.

https://ria.ru/20220620/dannye-1796663655.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мурманская область, мурманск, происшествия, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)