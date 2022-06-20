В Мурманске задержали эстонца, планировавшего собирать сведения о силовиках
В Мурманске сотрудники ФСБ задержали эстонца, планировавшего собирать сведения о силовиках
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
МУРМАНСК, 20 июн — РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали гражданина Эстонии, который по заданию спецслужб своей страны намеревался собирать в Мурманске секретные сведения о силовиках, имеющих допуск к государственной тайне, сообщила пресс-служба ведомства.
"Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечены действия гражданина Эстонской Республики 1986 года рождения, который выражал намерение выполнить задания, отработанные ему представителями специальной службы указанного государства по сбору сведений в отношении сотрудников ФСБ России, допущенных к государственной тайне, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное сотрудничество, для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, действия несостоявшегося шпиона создавали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Шпионаж").
Эстонцу объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для шпионажа. Сам задержанный сознался в том, что является иностранным агентом, а также в том, что длительное время выполнял задания от представителей Эстонии как на территории своей страны, так и других европейских стран, а также в РФ.