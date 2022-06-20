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В Мурманске задержали эстонца, планировавшего собирать сведения о силовиках - РИА Новости, 20.06.2022
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В Мурманске задержали эстонца, планировавшего собирать сведения о силовиках
В Мурманске задержали эстонца, планировавшего собирать сведения о силовиках - РИА Новости, 20.06.2022
В Мурманске задержали эстонца, планировавшего собирать сведения о силовиках
Сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали гражданина Эстонии, который по заданию спецслужб своей страны намеревался собирать в Мурманске секретные... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:06
2022-06-20T12:06
россия
мурманская область
мурманск
происшествия
эстония
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МУРМАНСК, 20 июн — РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали гражданина Эстонии, который по заданию спецслужб своей страны намеревался собирать в Мурманске секретные сведения о силовиках, имеющих допуск к государственной тайне, сообщила пресс-служба ведомства."Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечены действия гражданина Эстонской Республики 1986 года рождения, который выражал намерение выполнить задания, отработанные ему представителями специальной службы указанного государства по сбору сведений в отношении сотрудников ФСБ России, допущенных к государственной тайне, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное сотрудничество, для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, действия несостоявшегося шпиона создавали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Шпионаж").Эстонцу объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для шпионажа. Сам задержанный сознался в том, что является иностранным агентом, а также в том, что длительное время выполнял задания от представителей Эстонии как на территории своей страны, так и других европейских стран, а также в РФ.
https://ria.ru/20220620/dannye-1796663655.html
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мурманская область
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россия, мурманская область, мурманск, происшествия, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
12:06 20.06.2022
 
В Мурманске задержали эстонца, планировавшего собирать сведения о силовиках

В Мурманске сотрудники ФСБ задержали эстонца, планировавшего собирать сведения о силовиках

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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МУРМАНСК, 20 июн — РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали гражданина Эстонии, который по заданию спецслужб своей страны намеревался собирать в Мурманске секретные сведения о силовиках, имеющих допуск к государственной тайне, сообщила пресс-служба ведомства.
"Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечены действия гражданина Эстонской Республики 1986 года рождения, который выражал намерение выполнить задания, отработанные ему представителями специальной службы указанного государства по сбору сведений в отношении сотрудников ФСБ России, допущенных к государственной тайне, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное сотрудничество, для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Задержание представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 09:56
СК рассказал о задержанных по делу о незаконном сборе данных силовиков
Как отметили в ведомстве, действия несостоявшегося шпиона создавали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Шпионаж").
Эстонцу объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для шпионажа. Сам задержанный сознался в том, что является иностранным агентом, а также в том, что длительное время выполнял задания от представителей Эстонии как на территории своей страны, так и других европейских стран, а также в РФ.
 
РоссияМурманская областьМурманскПроисшествияЭстонияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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