https://ria.ru/20210409/terrorizm-1727575445.html

Суд в Москве заочно арестовал украинского разведчика по делу о терроризме

Суд в Москве заочно арестовал украинского разведчика по делу о терроризме

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника херсонского подразделения украинской военной разведки полковника Олега Ахмедова по делу о терроризме,... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T16:17

2021-04-09T16:17

2021-04-09T16:17

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника херсонского подразделения украинской военной разведки полковника Олега Ахмедова по делу о терроризме, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд избрал в отношении Ахмедова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ", - рассказал собеседник агентства.Мужчина обвиняется в угрозе совершения теракта в составе организованной группы.В апреле 2020 года пресс-служба ФСБ сообщила о задержании в Крыму группы украинских разведчиков. Задержанные вербовали россиян, а также пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие государственную тайну. По данным следствия, разведчики действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки – полковника Ахмедова Олега Алишеровича.В состав группы Ахмедова входили российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче Киеву в 2017-2018 гостайны, и гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже, информировала тогда спецслужба.

https://ria.ru/20210208/arest-1596467894.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, киев, происшествия