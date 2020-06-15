Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.

В чем именно заключалось преступление, официально по-прежнему не сообщается из-за грифа "совершенно секретно". Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад

Великобритании и Процесс проходил в закрытом от посторонних режиме, в зал заседаний не пускали даже посла США Джона Салливана . Теперь Уилан взывает к руководителям государств, чьи паспорта у него есть (целых четыре – США, Канады Ирландии ), а защита не исключает возможность обмена на кого-либо из россиян, содержащихся в США.

Как все начиналось

Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года. По словам адвоката Владимира Жеребенкова , в этот – последний, или, как говорят силовики, крайний - раз американец приехал в Москву на свадьбу друга.

"Коммерсант" писал, что следствие считает бывшего сержанта Корпуса морской пехоты США Уилана кадровым разведчиком, который во время поездок в Россию "собирал секретные сведения, а также пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны". Работу обвиняемого сначала в известном кадровом агентстве Кеlly Services, а затем в производителе автокомпонентов ВоrgWarner следствие расценивает как прикрытие.

В итоге, согласно пресс-релизу ФСБ РФ, Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Позднее в сообщениях МИД РФ уточнялось, что у Уилана изъяли материалы, составляющие государственную тайну. Какие именно – официально не сообщается.

Посольство США беспокоится

Задержание любого американца в любой части Земли быстро становится информационным поводом в США, тем более по серьезному обвинению, тем более в стране, которую в Штатах на официальном уровне считают одним из главных геополитических соперников. Неудивительно поэтому, что и дело Уилана с самого начала получило известность далеко за пределами российской столицы.

Многочисленные заявления на эту тему делало и посольство США в России, и лично полномочный представитель Америки Джон Хантсман и сменивший его в прошлом году Джон Салливан. Они жаловались на надуманный, по их мнению, характер обвинений, непрозрачность расследования и судопроизводства, проблемы не говорящего по-русски Уилана в общении с сотрудниками СИЗО, медицинскую помощь – список обширен.

Раз за разом российские официальные органы опровергали эти заявления, хотя в некоторых вопросах пошли навстречу американцу: так, спустя 16 месяцев под стражей ему разрешили позвонить родителям. Хотя по вопросу медицины российская позиция осталась непреклонной: все манипуляции с Уиланом, в том числе операцию по удалению грыжи, проводили российские врачи, а рекомендованных посольством США специалистов до него не допустили.

Тактику информационного давления, без сомнения, посольство США будет использовать в этом деле и далее: после оглашения приговора посол Хантсман объявил, что "разочарован и возмущен" решением суда. По его словам, оно "не окажет хорошего влияния на наши отношения", хотя диалог будет продолжен.

Будет ли обмен?

Возможность обмена Уилана на Виктора Бута Константина Ярошенко или кого-либо еще из россиян, содержащихся под стражей в США, начала обсуждаться сразу после задержания бывшего морпеха. С вынесением приговора эта тема получила новое развитие.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков , комментируя приговор Уилану, Москва не раз предлагала Вашингтону варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание. Никаких имен при этом озвучено не было – но важно то, что концептуально МИД РФ "по-прежнему придерживается этой позиции", то есть возможности обмена.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с агентством был более конкретен: по его словам, Россия заинтересована в обмене Уилана на Бута или Ярошенко, или же на того и другого сразу.

Адвокат американца Владимир Жеребенков подтвердил, что такая возможность обговаривается. По его утверждению, Служба внешней разведки ( СВР ) России "с декабря … ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко". Сама СВР, разумеется, ничего не комментирует.