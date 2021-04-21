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Украинский консул покинул Россию после задержания в Петербурге
Украинский консул покинул Россию после задержания в Петербурге
Украинский консул Александр Сосонюк в среду покинул территорию РФ после задержания в Санкт-Петербурге 17 апреля, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:28
2021-04-21T19:41
олег николенко
мид украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
киев
в мире
россия
санкт-петербург
происшествия
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КИЕВ, 21 апр – РИА Новости. Украинский консул Александр Сосонюк в среду покинул территорию РФ после задержания в Санкт-Петербурге 17 апреля, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко."Наш консул сегодня покинул территорию РФ", - заявил Николенко в комментарии агентству "Укринформ".Семнадцатого апреля ФСБ сообщила о задержании Сосонюка. По данным ведомства, он был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.Позже пресс-секретарь украинского МИД уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, после чего тот вернулся в дипучреждение. В МИД Украины выразили протест в связи с задержанием консульского сотрудника, заявив, что полностью исключают выдвинутые ему обвинения.МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило 17 апреля был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и заявил, что старший сотрудник дипмиссии России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
https://ria.ru/20210417/panina-1728718830.html
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олег николенко, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, в мире, россия, санкт-петербург, происшествия

Украинский консул покинул Россию после задержания в Петербурге

19:28 21.04.2021 (обновлено: 19:41 21.04.2021)
 
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкКонсул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк (слева), задержанный сотрудниками ФСБ. Скриншот видео
Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк (слева), задержанный сотрудниками ФСБ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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КИЕВ, 21 апр – РИА Новости. Украинский консул Александр Сосонюк в среду покинул территорию РФ после задержания в Санкт-Петербурге 17 апреля, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
"Наш консул сегодня покинул территорию РФ", - заявил Николенко в комментарии агентству "Укринформ".
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 15:27
В Госдуме не удивились задержанию украинского консула в Петербурге
Семнадцатого апреля ФСБ сообщила о задержании Сосонюка. По данным ведомства, он был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.
Позже пресс-секретарь украинского МИД уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, после чего тот вернулся в дипучреждение. В МИД Украины выразили протест в связи с задержанием консульского сотрудника, заявив, что полностью исключают выдвинутые ему обвинения.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 12:45
В Совфеде прокомментировали задержание украинского консула Сосонюка
МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило 17 апреля был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и заявил, что старший сотрудник дипмиссии России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
 
Олег НиколенкоМИД УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КиевВ миреРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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