Украинский консул покинул Россию после задержания в Петербурге
19:28 21.04.2021 (обновлено: 19:41 21.04.2021)
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкКонсул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк (слева), задержанный сотрудниками ФСБ. Скриншот видео
КИЕВ, 21 апр – РИА Новости. Украинский консул Александр Сосонюк в среду покинул территорию РФ после задержания в Санкт-Петербурге 17 апреля, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
"Наш консул сегодня покинул территорию РФ", - заявил Николенко в комментарии агентству "Укринформ".
Семнадцатого апреля ФСБ сообщила о задержании Сосонюка. По данным ведомства, он был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.
Позже пресс-секретарь украинского МИД уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, после чего тот вернулся в дипучреждение. В МИД Украины выразили протест в связи с задержанием консульского сотрудника, заявив, что полностью исключают выдвинутые ему обвинения.
МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило 17 апреля был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и заявил, что старший сотрудник дипмиссии России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.