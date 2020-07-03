Приговор Полу Уилану вступил в силу

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Приговор осужденному к 16 годам колонии за шпионаж американцу Приговор осужденному к 16 годам колонии за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу. Последний день для его обжалования был в четверг, теперь этот срок истек.

Защита ранее заявила, что не будет терять время на обжалование - вступивший в законную силу приговор, отмечает адвокат, ускорит решение об обмене осужденного на кого-либо из отбывающих наказание за рубежом россиян. Прокуратура не объявляла о своих планах, но ранее представитель ведомства просил о наказании, на два года строже назначенного. Теоретически гособвинитель мог опротестовать слишком мягкое, с его точки зрения, наказание.

Если переговоры об обмене не увенчаются успехом, то ФСИН сможет отправить Уилана отбывать наказание в одну из российских колоний.

Исполнение приговора

Приговор был оглашен 15 июня, а 22 июня Уилану вручили перевод приговора на английский язык. С этого моменты и стали исчисляться 10 дней, положенные на подачу жалобы или протеста. В течение трех суток со дня вступления приговора в силу суд должен обратить его к исполнению - направить копию во ФСИН.

Соответственно, ФСИН не позднее 10 дней с момента его получения отправляет осужденного отбывать наказание. До этого времени, согласно УИК, он имеет право на краткосрочное свидание с родственниками или другими лицами. "Администрация следственного изолятора обязана поставить в известность одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания", - отмечается в кодексе. Согласно сложившейся практике, ФСИН информирует родственников уже после прибытия осужденного в колонию, во время этапа они не в курсе, куда он направляется.

Определять колонию будет ФСИН с учетом свободных мест в исправительных учреждениях.

Переговоры

Возможно, отправляться из " Лефортово " в колонию осужденному и не придется.

Как сообщил ранее РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков , в настоящее время идут переговоры об обмене Уилана на находящихся в американских тюрьмах россиян. Ни Уилан, ни его защита, пояснил адвокат, в них не участвуют и знают о них лишь из кулуарных разговоров.

Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.

Материалы дела

Дело Уилана маркировано грифом "совершенно секретно", официально фабула дела не раскрывается, слушания прошли в закрытом режиме. Из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.