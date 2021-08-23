https://ria.ru/20210823/agent-1746809448.html

В Туле задержали агента украинских спецслужб

В Туле задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 23.08.2021

В Туле задержали агента украинских спецслужб

В Туле с поличным поймали агента украинских спецслужб, собиравшего данные о перспективном стрелковом оружии. Об этом сообщила ФСБ. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:48

2021-08-23T09:48

2021-08-23T10:57

происшествия

украина

тула

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Туле с поличным поймали агента украинских спецслужб, собиравшего данные о перспективном стрелковом оружии. Об этом сообщила ФСБ.В пресс-релизе отмечается, что речь идет о "сведениях, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации".Задержанный искал работников российских оборонных предприятий с допуском к такой информации, чтобы завербовать их.Заведено дело по статье "Шпионаж". Следствие продолжается.В общей сложности в Тульской области работают более 20 предприятий оборонно-промышленного комплекса, где заняты свыше 30 тысяч человек.Последний аналогичный случай произошел в июне в Симферополе: там силовики задержали местного жителя, собиравшего для Киева данные о полетах российской военной авиации. В августе в Марий Эл также осудили украинца, который пытался переправить из России на родину комплектующие зенитно-ракетного комплекса.

https://ria.ru/20210529/fsb-1734689522.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/zhuchki-1743069039.html

украина

тула

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происшествия, украина, тула, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия