https://ria.ru/20220826/kursk-1812229916.html

В Курске задержали агента украинской разведки

В Курске задержали агента украинской разведки - РИА Новости, 26.08.2022

В Курске задержали агента украинской разведки

В Курске задержали агента украинской разведки, шпионившего за военными объектами, сообщила ФСБ. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T09:47

2022-08-26T09:47

2022-08-26T14:38

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238187_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae23aa29e1af0da7d8af895b0d433a23.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Курске задержали агента украинской разведки, шпионившего за военными объектами, сообщила ФСБ."Пресечена противоправная деятельность жителя города Курска — гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе ведомства.Мужчина на видео признался, что собирал данные об офицерах Вооруженных сил и их семьях, пытался вербовать военных и "более мелких" служащих, закладывал тайники на территории региона.Кроме того, он заявил, что родом из города Сумы, а украинские спецслужбы завербовали его в феврале 2018 года "на компрометирующих условиях". Через пару дней задержанный, как утверждается, уже "дал расписку о сотрудничестве с информационным агентством Украины", получении псевдонима Альтендорф и денег на текущие расходы.У подозреваемого изъяли специальную аппаратуру и литературу по партизанской войне и диверсиям.Возбуждено уголовное дело по 276-й статье УК за шпионаж.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220729/diversanty-1805788790.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео задержания и допроса агента украинской разведки. Кадры ФСБ России Задержанный агент украинской разведки дал признательные показания: рассказал, что его завербовали в феврале 2018 и что собирал информацию о российских военных для их вербовки 2022-08-26T09:47 true PT1M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина