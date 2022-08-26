https://ria.ru/20220826/kursk-1812229916.html
В Курске задержали агента украинской разведки
В Курске задержали агента украинской разведки - РИА Новости, 26.08.2022
В Курске задержали агента украинской разведки
В Курске задержали агента украинской разведки, шпионившего за военными объектами, сообщила ФСБ. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T09:47
2022-08-26T09:47
2022-08-26T14:38
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Курске задержали агента украинской разведки, шпионившего за военными объектами, сообщила ФСБ."Пресечена противоправная деятельность жителя города Курска — гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе ведомства.Мужчина на видео признался, что собирал данные об офицерах Вооруженных сил и их семьях, пытался вербовать военных и "более мелких" служащих, закладывал тайники на территории региона.Кроме того, он заявил, что родом из города Сумы, а украинские спецслужбы завербовали его в феврале 2018 года "на компрометирующих условиях". Через пару дней задержанный, как утверждается, уже "дал расписку о сотрудничестве с информационным агентством Украины", получении псевдонима Альтендорф и денег на текущие расходы.У подозреваемого изъяли специальную аппаратуру и литературу по партизанской войне и диверсиям.Возбуждено уголовное дело по 276-й статье УК за шпионаж.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220729/diversanty-1805788790.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238187_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_93e1e6700b05bf1b76bd5dc423ba1a25.jpg
Видео задержания и допроса агента украинской разведки. Кадры ФСБ России
Задержанный агент украинской разведки дал признательные показания: рассказал, что его завербовали в феврале 2018 и что собирал информацию о российских военных для их вербовки
2022-08-26T09:47
true
PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Украина
09:47 26.08.2022 (обновлено: 14:38 26.08.2022)
В Курске задержали агента украинской разведки
Пойманного в Курске агента украинской разведки завербовали в 2018 году из-за компромата
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Курске задержали агента украинской разведки, шпионившего за военными объектами, сообщила ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя города Курска — гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Мужчина на видео признался, что собирал данные об офицерах Вооруженных сил и их семьях, пытался вербовать военных и "более мелких" служащих, закладывал тайники на территории региона.
Кроме того, он заявил, что родом из города Сумы, а украинские спецслужбы завербовали его в феврале 2018 года "на компрометирующих условиях". Через пару дней задержанный, как утверждается, уже "дал расписку о сотрудничестве с информационным агентством Украины", получении псевдонима Альтендорф и денег на текущие расходы.
У подозреваемого изъяли специальную аппаратуру и литературу по партизанской войне и диверсиям.
Возбуждено уголовное дело по 276-й статье УК за шпионаж.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР
и ЛНР
полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху
, Мариуполь
и Святогорск
, а также всю Херсонскую область
, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.