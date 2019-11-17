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РИА Новости

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг вернулся на родину

02:49 17.11.2019 (обновлено: 08:21 17.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФруде Берг
Фруде Берг
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Фруде Берг. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Подданный Норвегии Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж и переданный властям этого королевства, вернулся на родину, сообщает телеканал NRK.
Самолет с Бергом на борту прилетел в Осло из Вильнюса. Адвокат норвежца Брюнульф Риснис подтвердил, что тот был на борту. На родине его встречали жена и дочь.
По словам адвоката, случившееся "очень повлияло" на Берга и ему сложно понять, что сейчас происходит. Издание отмечает, что мужчина с семьей отправился "в укромное место" в Восточной Норвегии.
Освобождение Берга было произведено в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой.
Вильнюс ранее передал Москве российских граждан Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, приговоренных в 2017 году по обвинению в шпионаже в пользу России к десяти с половиной и десяти годам заключения соответственно. Россия вернула в Литву граждан этой страны Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году, а также передала Берга.
Александр Брод
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В апреле 2019 года Мосгорсуд приговорил подданного Норвегии к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против России. По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России.
Задержали Берга при получении секретных данных от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.
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Фруде БергФСБ РФМосковский городской судОслоНорвегияВильнюсРоссияВ мире
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