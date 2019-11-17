Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг вернулся на родину

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Подданный Подданный Норвегии Фруде Берг , осужденный в России за шпионаж и переданный властям этого королевства, вернулся на родину, сообщает телеканал NRK

Самолет с Бергом на борту прилетел в Осло из Вильнюса. Адвокат норвежца Брюнульф Риснис подтвердил, что тот был на борту. На родине его встречали жена и дочь.

По словам адвоката, случившееся "очень повлияло" на Берга и ему сложно понять, что сейчас происходит. Издание отмечает, что мужчина с семьей отправился "в укромное место" в Восточной Норвегии.

Освобождение Берга было произведено в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой.

Вильнюс ранее передал Москве российских граждан Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, приговоренных в 2017 году по обвинению в шпионаже в пользу России к десяти с половиной и десяти годам заключения соответственно. Россия вернула в Литву граждан этой страны Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году, а также передала Берга.

В апреле 2019 года Мосгорсуд приговорил подданного Норвегии к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против России. По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России.