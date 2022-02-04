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В Крыму агент украинской военной разведки получил 12 лет колонии
В Крыму агент украинской военной разведки получил 12 лет колонии - РИА Новости, 04.02.2022
В Крыму агент украинской военной разведки получил 12 лет колонии
Агент украинской военной разведки получил 12 лет лишения свободы за шпионаж в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T09:48
2022-02-04T11:41
россия
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
происшествия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Агент украинской военной разведки получил 12 лет лишения свободы за шпионаж в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ."Вступил в законную силу приговор Верховного суда Республики Крым &lt;…&gt; агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины — гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу, 1960 года рождения. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано", — говорится в сообщении.Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.Сотрудники ФСБ разоблачили украинского агента в марте 2020 года. Против Ширинга собрали исчерпывающие доказательства, подтверждающие, что он передавал украинской военной разведке различную информацию о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных в Крыму, в том числе сведения, составляющие государственную тайну. Кроме того, Ширинг завербовал российскую военнослужащую и через нее получал интересующие украинскую разведку данные. В июле 2021 года россиянку признали виновной в государственной измене и приговорили к восьми годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.ФСБ уже не раз сообщала о задержании в России агентов украинской разведки — только за прошлый год было не менее пяти таких случаев.
https://ria.ru/20220128/gosizmena-1769923160.html
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россия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, происшествия
09:48 04.02.2022 (обновлено: 11:41 04.02.2022)
 
В Крыму агент украинской военной разведки получил 12 лет колонии

В Крыму суд приговорил агента украинской военной разведки к 12 годам колонии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Агент украинской военной разведки получил 12 лет лишения свободы за шпионаж в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ.
"Вступил в законную силу приговор Верховного суда Республики Крым <…> агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины — гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу, 1960 года рождения. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано", — говорится в сообщении.
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Сотрудники ФСБ разоблачили украинского агента в марте 2020 года. Против Ширинга собрали исчерпывающие доказательства, подтверждающие, что он передавал украинской военной разведке различную информацию о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных в Крыму, в том числе сведения, составляющие государственную тайну. Кроме того, Ширинг завербовал российскую военнослужащую и через нее получал интересующие украинскую разведку данные.
В июле 2021 года россиянку признали виновной в государственной измене и приговорили к восьми годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.
ФСБ уже не раз сообщала о задержании в России агентов украинской разведки — только за прошлый год было не менее пяти таких случаев.
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РоссияРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныПроисшествия
 
 
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