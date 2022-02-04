https://ria.ru/20220204/agent-1771008817.html

В Крыму агент украинской военной разведки получил 12 лет колонии

В Крыму агент украинской военной разведки получил 12 лет колонии - РИА Новости, 04.02.2022

В Крыму агент украинской военной разведки получил 12 лет колонии

Агент украинской военной разведки получил 12 лет лишения свободы за шпионаж в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T09:48

2022-02-04T09:48

2022-02-04T11:41

россия

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Агент украинской военной разведки получил 12 лет лишения свободы за шпионаж в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ."Вступил в законную силу приговор Верховного суда Республики Крым <…> агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины — гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу, 1960 года рождения. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано", — говорится в сообщении.Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.Сотрудники ФСБ разоблачили украинского агента в марте 2020 года. Против Ширинга собрали исчерпывающие доказательства, подтверждающие, что он передавал украинской военной разведке различную информацию о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных в Крыму, в том числе сведения, составляющие государственную тайну. Кроме того, Ширинг завербовал российскую военнослужащую и через нее получал интересующие украинскую разведку данные. В июле 2021 года россиянку признали виновной в государственной измене и приговорили к восьми годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.ФСБ уже не раз сообщала о задержании в России агентов украинской разведки — только за прошлый год было не менее пяти таких случаев.

https://ria.ru/20220128/gosizmena-1769923160.html

https://ria.ru/20211224/arest-1765335168.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, происшествия