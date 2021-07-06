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В Петербурге ФСБ задержала эстонского консула
В Петербурге ФСБ задержала эстонского консула - РИА Новости, 06.07.2021
В Петербурге ФСБ задержала эстонского консула
Эстонского консула Марта Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера в Санкт-Петербурге, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:33
2021-07-06T19:46
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Эстонского консула Марта Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера в Санкт-Петербурге, сообщили в ЦОС ФСБ."Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России", — отметили в ведомстве.К дипломату применят меры, предусмотренные нормами международного права.В апреле в Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка. Как рассказали в ФСБ, это произошло во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года. Его обязали покинуть территорию страны, в ответ киевские власти объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата. После этого страны также выслали по одному дипломату.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия
В Петербурге ФСБ задержала эстонского консула
18:33 06.07.2021 (обновлено: 19:46 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Петербурге задержали эстонского консула Марта Лятте при получении закрытых материалов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Эстонского консула Марта Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера в Санкт-Петербурге, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России", — отметили в ведомстве.
К дипломату применят меры, предусмотренные нормами международного права.
В апреле в Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка. Как рассказали в ФСБ, это произошло во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года. Его обязали покинуть территорию страны, в ответ киевские власти объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата. После этого страны также выслали по одному дипломату.
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