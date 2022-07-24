https://ria.ru/20220724/miroshnichenko-1804277793.html

Биография Ирины Мирошниченко

Биография Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 24.07.2022

Биография Ирины Мирошниченко

Российская актриса театра и кино Ирина Петровна Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, где ее семья была в эвакуации. РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T05:22

2022-07-24T05:22

2022-07-24T05:22

справки

ирина мирошниченко

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ссср

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Российская актриса театра и кино Ирина Петровна Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, где ее семья была в эвакуации. После возвращения в Москву училась в школе при училище им. Гнесиных по классу скрипки.В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова) и была принята в труппу Московского Художественного театра (ныне – МХТ имени А.П. Чехова). Играла учительницу Белобородову в спектакле "Тяжкое обвинение" Льва Шейнина (1966), Фею в "Синей птице" Мориса Метерлинка (1968), исполнила роли Маши в "Чайке" (1968) и Ольги в "Трех сестрах" (1968) Антона Чехова, миссис Чивли в "Идеальном муже" Оскара Уайльда (1971), Жени в спектакле "Валентин и Валентина" Михаила Рощина (1971).В 1970-1980-х годах Мирошниченко играла в постановках "Старый Новый год" Рощина (1973), "Иванов" (1977), "Дядя Ваня" (1988), "Вишневый сад" (1989) Чехова, "Татуированная роза" Теннесси Уильямса (1982), "Варвары" Максима Горького(1989) и других спектаклях. В спектакле "Соло для часов с боем" (1973) по пьесе словацкого драматурга Освальда Заградника Ирина Мирошниченко играла вместе с легендарными артистами театра – Ольгой Андровской, Михаилом Яншиным, Алексеем Грибовым. В 2000-х годах актриса была занята в спектаклях "Мишин юбилей" (2000) в постановке Олега Ефремова, "Тартюф" (2004) Нины Чусовой, "Мушкетеры. Сага. Часть первая" (2015) Константина Богомолова.В текущем сезоне Ирина Мирошниченко задействована в спектаклях "Немного нежности" (2003), "Моя дорогая Матильда" (2010), "Театральный роман" (2022). В Студии Ленкома (сейчас – Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова") Мирошниченко играла в спектаклях "Глеб Космачев принимает бой" (1959) по пьесе Михаила Шатрова и "Бесприданница" (1959) по пьесе Александра Островского.В Театре под руководством Олега Табакова (сейчас – Московский театр Олега Табакова) Мирошниченко была занята в спектакле "Идеальный муж" (2004) Оскара Уайльда.В кино актриса дебютировала в эпизодической роли Кати, сестры главного героя в картине Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963). Второй работой актрисы стала главная роль в военной драме "Их знали только в лицо" (1966).В последующем снялась в фильмах "Ошибка резидента" (1968), "Дядя Ваня" (1970), "Миссия в Кабуле" (1970), "Пришел солдат с фронта" (1971), "Это сладкое слово – свобода!" (1972), "Агент секретной службы" (1978), "Вам и не снилось…" (1980), "Мера пресечения" (1983), "Неудобный человек" (1985), "Тайны мадам Вонг" (1986), "Не сошлись характерами" (1989), "Зимняя вишня" (1995), "Клюква в сахаре" (1990), "Капитанские дети" (2006) и других. Мирошниченко выступает как певица. В творческом союзе с композитором, поэтом и певцом Андреем Никольским она выпустила несколько музыкальных альбомов.Преподает в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Актриса – автор книги "Расскажу...", выпущенной в 2011 году.Член Союза театральных деятелей РФ, Союза кинематографистов СССР, Гильдии актеров кино России. Мирошниченко – Народная артистка РСФСР (1988). Награждена советским орденом "Знак Почета" (1971), а также российскими орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), и III степени (2021), Дружбы (2015). Ирина Мирошниченко была замужем три раза – за драматургом Михаилом Шатровым (1932-2010), режиссером Витаутасом Жалакявичюсом (1930-1996) и актером Игорем Васильевым (1938-2007). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ирина мирошниченко, россия, москва, ссср, олег табаков, оскар уайльд