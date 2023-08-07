https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888573965.html

В Москве началось прощание с Ириной Мирошниченко

В Москве началось прощание с Ириной Мирошниченко - РИА Новости, 07.08.2023

В Москве началось прощание с Ириной Мирошниченко

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко началось в Московском художественном театре имени Чехова в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:06

2023-08-07T11:06

2023-08-07T11:54

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко началось в Московском художественном театре имени Чехова в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной Мирошниченко. Глава государства отметил, что она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, легендарных "мхатовцев", посвятивших свою жизнь театру и творчеству. По его словам, талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям "снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь". Соболезнования близким артистки также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, мэр Москвы Сергей Собянин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, народный артист РСФСР, кинорежиссер и актёр Никита Михалков, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин и многие другие. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский художественный театр им. А.П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.

https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887346270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония прощания с Ириной Мирошниченко в МХТ имени Чехова Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко началось в Московском художественном театре имени Чехова в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. 2023-08-07T11:06 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, общество, ирина мирошниченко, москва