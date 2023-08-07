https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888573965.html
В Москве началось прощание с Ириной Мирошниченко
В Москве началось прощание с Ириной Мирошниченко - РИА Новости, 07.08.2023
В Москве началось прощание с Ириной Мирошниченко
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко началось в Московском художественном театре имени Чехова в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:06
2023-08-07T11:06
2023-08-07T11:54
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ирина мирошниченко
москва
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко началось в Московском художественном театре имени Чехова в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной Мирошниченко. Глава государства отметил, что она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, легендарных "мхатовцев", посвятивших свою жизнь театру и творчеству. По его словам, талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям "снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь". Соболезнования близким артистки также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, мэр Москвы Сергей Собянин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, народный артист РСФСР, кинорежиссер и актёр Никита Михалков, художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин и многие другие. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский художественный театр им. А.П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.
https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887346270.html
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Церемония прощания с Ириной Мирошниченко в МХТ имени Чехова
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко началось в Московском художественном театре имени Чехова в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
2023-08-07T11:06
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PT1M18S
РИА Новости
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новости культуры, общество, ирина мирошниченко, москва
Культура, Новости культуры, Общество, Ирина Мирошниченко, Москва
В Москве началось прощание с Ириной Мирошниченко
В МХТ им. Чехова началось прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко