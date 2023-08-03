https://ria.ru/20230803/soboleznovaniya-1887959585.html
Александр Калягин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко
Александр Калягин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 03.08.2023
Александр Калягин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко
Художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин назвал Ирину Мирошниченко большой актрисой, для которой играть значило жить. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:55
2023-08-03T13:55
2023-08-03T13:55
культура
ирина мирошниченко
александр калягин
игорь золотовицкий
культура
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин назвал Ирину Мирошниченко большой актрисой, для которой играть значило жить. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни на 82-м году жизни, сообщил РИА Новости в четверг ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. "Кончина Ирины Петровны Мирошниченко – это большое горе. Это была прекрасная большая актриса, настоящий трудоголик. Она была готова играть все и всегда. Для нее каждый выход на сцену был не просто наслаждением, для нее играть на сцене значило жить", - сказал Калягин РИА Новости. По его словам, он часто работал вместе с Мирошниченко в спектаклях на сцене МХАТа, она была прекрасным, верным партнером. "Мы много и часто общались, беседовали о театре, актерской профессии. Выражаю самые искренние соболезнования ее близким, друзьям и особенно коллективу МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.
https://ria.ru/20230803/teatr-1887360856.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ирина мирошниченко, александр калягин, игорь золотовицкий, культура
Культура, Ирина Мирошниченко, Александр Калягин, Игорь Золотовицкий, Культура
Александр Калягин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко
Калягин назвал Ирину Мирошниченко большой актрисой, для которой играть значило жить
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин назвал Ирину Мирошниченко большой актрисой, для которой играть значило жить.
Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни на 82-м году жизни, сообщил РИА Новости в четверг ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
"Кончина Ирины Петровны Мирошниченко – это большое горе. Это была прекрасная большая актриса, настоящий трудоголик. Она была готова играть все и всегда. Для нее каждый выход на сцену был не просто наслаждением, для нее играть на сцене значило жить", - сказал Калягин РИА Новости.
По его словам, он часто работал вместе с Мирошниченко в спектаклях на сцене МХАТа, она была прекрасным, верным партнером.
"Мы много и часто общались, беседовали о театре, актерской профессии. Выражаю самые искренние соболезнования ее близким, друзьям и особенно коллективу МХТ им. Чехова.
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.
Бессмертная красота: какой запомнится Ирина Мирошниченко