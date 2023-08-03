https://ria.ru/20230803/soboleznovaniya-1887959585.html

Александр Калягин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко

Александр Калягин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 03.08.2023

Александр Калягин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко

Художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин назвал Ирину Мирошниченко большой актрисой, для которой играть значило жить. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:55

2023-08-03T13:55

2023-08-03T13:55

культура

ирина мирошниченко

александр калягин

игорь золотовицкий

культура

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин назвал Ирину Мирошниченко большой актрисой, для которой играть значило жить. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни на 82-м году жизни, сообщил РИА Новости в четверг ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. "Кончина Ирины Петровны Мирошниченко – это большое горе. Это была прекрасная большая актриса, настоящий трудоголик. Она была готова играть все и всегда. Для нее каждый выход на сцену был не просто наслаждением, для нее играть на сцене значило жить", - сказал Калягин РИА Новости. По его словам, он часто работал вместе с Мирошниченко в спектаклях на сцене МХАТа, она была прекрасным, верным партнером. "Мы много и часто общались, беседовали о театре, актерской профессии. Выражаю самые искренние соболезнования ее близким, друзьям и особенно коллективу МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.

https://ria.ru/20230803/teatr-1887360856.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ирина мирошниченко, александр калягин, игорь золотовицкий, культура