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Александр Калягин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 03.08.2023
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Культура
 
13:55 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/soboleznovaniya-1887959585.html
Александр Калягин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко
Александр Калягин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 03.08.2023
Александр Калягин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко
Художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин назвал Ирину Мирошниченко большой актрисой, для которой играть значило жить. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:55
2023-08-03T13:55
культура
ирина мирошниченко
александр калягин
игорь золотовицкий
культура
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин назвал Ирину Мирошниченко большой актрисой, для которой играть значило жить. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни на 82-м году жизни, сообщил РИА Новости в четверг ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. "Кончина Ирины Петровны Мирошниченко – это большое горе. Это была прекрасная большая актриса, настоящий трудоголик. Она была готова играть все и всегда. Для нее каждый выход на сцену был не просто наслаждением, для нее играть на сцене значило жить", - сказал Калягин РИА Новости. По его словам, он часто работал вместе с Мирошниченко в спектаклях на сцене МХАТа, она была прекрасным, верным партнером. "Мы много и часто общались, беседовали о театре, актерской профессии. Выражаю самые искренние соболезнования ее близким, друзьям и особенно коллективу МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.
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ирина мирошниченко, александр калягин, игорь золотовицкий, культура
Культура, Ирина Мирошниченко, Александр Калягин, Игорь Золотовицкий, Культура
Александр Калягин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко

Калягин назвал Ирину Мирошниченко большой актрисой, для которой играть значило жить

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИрина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ирина Мирошниченко . Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин назвал Ирину Мирошниченко большой актрисой, для которой играть значило жить.
Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни на 82-м году жизни, сообщил РИА Новости в четверг ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
"Кончина Ирины Петровны Мирошниченко – это большое горе. Это была прекрасная большая актриса, настоящий трудоголик. Она была готова играть все и всегда. Для нее каждый выход на сцену был не просто наслаждением, для нее играть на сцене значило жить", - сказал Калягин РИА Новости.
По его словам, он часто работал вместе с Мирошниченко в спектаклях на сцене МХАТа, она была прекрасным, верным партнером.
"Мы много и часто общались, беседовали о театре, актерской профессии. Выражаю самые искренние соболезнования ее близким, друзьям и особенно коллективу МХТ им. Чехова.
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.
Артистка Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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КультураИрина МирошниченкоАлександр КалягинИгорь ЗолотовицкийКультура
 
 
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