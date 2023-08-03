https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887973328.html
Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище
Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 03.08.2023
Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище
Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:31
2023-08-03T14:31
2023-08-03T14:35
культура
ирина мирошниченко
новости культуры
игорь золотовицкий
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.Мирошниченко ушла из жизни в четверг на 82-м году жизни после продолжительной болезни."Ирина Петровна будет похоронена на Троекуровском кладбище рядом со многими своими коллегами и друзьями в понедельник после прощания, которое пройдет в нашем родном театре и начнется, скорее всего, в 11 часов", - сказал Золотовицкий.Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.
https://ria.ru/20230803/teatr-1887360856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ирина мирошниченко, новости культуры, игорь золотовицкий
Культура, Ирина Мирошниченко, Новости культуры, Игорь Золотовицкий
Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище
Золотовицкий сообщил, что Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Мирошниченко ушла из жизни в четверг на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
"Ирина Петровна будет похоронена на Троекуровском кладбище рядом со многими своими коллегами и друзьями в понедельник после прощания, которое пройдет в нашем родном театре и начнется, скорее всего, в 11 часов", - сказал Золотовицкий.
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле
. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова
(ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.
Бессмертная красота: какой запомнится Ирина Мирошниченко