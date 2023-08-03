https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887973328.html

Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище

Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 03.08.2023

Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:31

2023-08-03T14:31

2023-08-03T14:35

культура

ирина мирошниченко

новости культуры

игорь золотовицкий

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.Мирошниченко ушла из жизни в четверг на 82-м году жизни после продолжительной болезни."Ирина Петровна будет похоронена на Троекуровском кладбище рядом со многими своими коллегами и друзьями в понедельник после прощания, которое пройдет в нашем родном театре и начнется, скорее всего, в 11 часов", - сказал Золотовицкий.Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.

https://ria.ru/20230803/teatr-1887360856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ирина мирошниченко, новости культуры, игорь золотовицкий