https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888529032.html

В Москве пройдет прощание с Ириной Мирошниченко

В Москве пройдет прощание с Ириной Мирошниченко - РИА Новости, 07.08.2023

В Москве пройдет прощание с Ириной Мирошниченко

Прощание с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник в Московском художественном театре имени Чехова в Москве. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T00:12

2023-08-07T00:12

2023-08-07T01:49

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР, актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник в Московском художественном театре имени Чехова в Москве. Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания начнется в театре в 11.00. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Легендарная мхатовская артистка После ухода из жизни актрисы президент России Владимир Путин направил соболезнования её родным и близким. Глава государства отметил, что Ирина Мирошниченко принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, легендарных "мхатовцев", посвятивших свою жизнь театру и творчеству. По его словам, талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям "снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь". Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что блестящие образы, созданные Мирошниченко, оставили яркий след в истории советского и российского театра и кинематографа. Он охарактеризовал её как талантливую актрису, которая была любима многими поколениями зрителей. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал уход Мирошниченко из жизни огромной утратой. Швыдкой подчеркнул, что она была обольстительной женщиной и актрисой, "питала всех окружающих своей энергией и своим добронравием", а также была "мхатовской артисткой по определению" и знала секреты искусства этого великого театра. Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы, отметив, что ее талант, обаяние и интеллигентность вызывали искреннюю любовь зрителей. Он назвал Мирошниченко блистательной артисткой с незабываемыми образами в театре, яркими и глубокими ролями в кино. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сказал, что Мирошниченко была блестящей актрисой, удивительным человеком, требовательным к себе и к окружающим. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин назвал смерть артистки большой потерей для российского искусства, отметив, что она олицетворяла собой поколение людей, которые мыслили позитивно. Он добавил, что будучи "красивой, обаятельной женщиной", Мирошниченко всегда "украшала собой смысл и фильмов, и передач". Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко подчеркнула, что работы актрисы в театре и в кинематографе на долгие годы останутся в памяти зрителей. По словам первого зампреда комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, Мирошниченко была символом советского кино. Настоящая звезда Художественный руководитель театра Et Cetera, артист Александр Калягин назвал Мирошниченко большой актрисой, для которой играть значило жить, "она была готова играть все и всегда". Заслуженная артистка России Марина Яковлева отметила, что актриса была "примером звезды", она посвятила жизнь искусству, служила ему до последних дней. Народный артист РСФСР, кинорежиссер и актёр Никита Михалков сказал, что Мирошниченко была настоящей звездой, очень ярко горела в своей работе, испытала счастье актрисы в полной мере. По его словам, артистка обладала талантом, обворожительной внешностью, огромной творческой и жизненной энергией, однако "всему этому она принесла в жертву все остальные радости жизни женщины – семью, материнство, создание дома в самом большом смысле этого слова". Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий отметил, что Мирошниченко была человеком, преданным Художественному театру, который был для нее домом, а его коллектив - семьей. Он подчеркнул, что актриса проработала на сцене театра 60 лет. Режиссер Константин Богомолов поделился воспоминаниями о переписке с Мирошниченко, в которой признавался, что счастлив работать с ней. По его словам, вспоминая актрису, невозможно не испытывать ощущение благодарности и радости, и одновременно утраты, и понимания, что больше никогда не удастся встретиться в работе и увидеть ее на сцене. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр имени А.П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленным ролям в театре.

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ирина мирошниченко, москва, россия, владимир путин, госдума рф, московская городская дума, совет федерации рф