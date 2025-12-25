В Школе-студии МХАТ выразили соболезнования в связи со смертью Алентовой

Актриса сразу начала играть на сцене Театра имени Пушкина и сниматься в кино. Творческий союз с Владимиром Меньшовым привел ее к мировой киновершине - премии "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит".

"Вера Алентова была изящна, сдержана, работоспособна, сурова в отношении своей профессии и иронична по поводу своего звездного статуса. Невероятная скромность. Молитвенное отношение к театру. Она исполняла роли советских женщин, современных россиянок, женщин светского общества, западных и буржуазных - во всем этом проявлялась ее человечность и крупность характера, крепкий и противоборствующий дух. Гуманность и этика не позволяли ее героиням действовать грубо или идти на пролом - они поступали именно по-женски: деликатно, но требовательно, сохраняя достоинство и самоуважение", - добавляется в сообщении.