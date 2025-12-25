В Школе-студии МХАТ выразили соболезнования в связи со смертью Алентовой

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Коллектив Школы-студии МХАТ выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ Веры Алентовой, отметив, что актриса стала феноменом российского кино и театра.
"Ушла из жизни выдающаяся актриса Вера Валентиновна Алентова - феномен отечественного кино и театра, звезда, центр, сердцевина, хранительница духа Театра имени Пушкина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Школы-студии.
Алентова окончила курс Василия Маркова в Школе-студии МХАТ в 1965 году, откуда вышли две знаменитые пары - Владимир Меньшов и Вера Алентова, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская. Также на курсе учились Ирина Мирошниченко, Владимир Салюк, Рогволд Суховерко и многие другие.
Актриса сразу начала играть на сцене Театра имени Пушкина и сниматься в кино. Творческий союз с Владимиром Меньшовым привел ее к мировой киновершине - премии "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит".
"Вера Алентова была изящна, сдержана, работоспособна, сурова в отношении своей профессии и иронична по поводу своего звездного статуса. Невероятная скромность. Молитвенное отношение к театру. Она исполняла роли советских женщин, современных россиянок, женщин светского общества, западных и буржуазных - во всем этом проявлялась ее человечность и крупность характера, крепкий и противоборствующий дух. Гуманность и этика не позволяли ее героиням действовать грубо или идти на пролом - они поступали именно по-женски: деликатно, но требовательно, сохраняя достоинство и самоуважение", - добавляется в сообщении.
Также Школа-студия МХАТ выразила соболезнования родным, близким и коллегам артистки.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.