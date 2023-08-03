https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887959840.html
Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник
Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник - РИА Новости, 03.08.2023
Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник
Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в МХТ имени Чехова, сообщил РИА Новости замдиректора театра по связям с... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:56
2023-08-03T13:56
2023-08-03T17:43
культура
ирина мирошниченко
культура
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в МХТ имени Чехова, сообщил РИА Новости замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник."Прощание с Ириной Петровной пройдет в ее родном театре — МХТ имени Чехова в понедельник", — сказал он.
РИА Новости
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От роковой красавицы до Марии Магдалины: скончалась Ирина Мирошниченко
Роковая красавица из "Вам и не снилось", Мария Магдалина в "Андрее Рублеве" Тарковского и легенда МХАТа, где Ирина Мирошниченко прослужила более 50 лет.
Коллега и друг артистки Александр Калягин рассказал РИА Новости, что актерская профессия была для нее наслаждением: играть для нее значило жить.
2023-08-03T13:56
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ирина мирошниченко, культура, видео
Культура, Ирина Мирошниченко, Культура
Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в МХТ имени Чехова, сообщил РИА Новости замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник.
2023-08-03T13:56
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PT0M20S
Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник
Прощание с актрисой Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в МХТ имени Чехова