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Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник - РИА Новости, 03.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:56 03.08.2023 (обновлено: 17:43 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887959840.html
Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник
Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник - РИА Новости, 03.08.2023
Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник
Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в МХТ имени Чехова, сообщил РИА Новости замдиректора театра по связям с... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:56
2023-08-03T17:43
культура
ирина мирошниченко
культура
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в МХТ имени Чехова, сообщил РИА Новости замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник."Прощание с Ириной Петровной пройдет в ее родном театре — МХТ имени Чехова в понедельник", — сказал он.
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От роковой красавицы до Марии Магдалины: скончалась Ирина Мирошниченко
Роковая красавица из "Вам и не снилось", Мария Магдалина в "Андрее Рублеве" Тарковского и легенда МХАТа, где Ирина Мирошниченко прослужила более 50 лет. Коллега и друг артистки Александр Калягин рассказал РИА Новости, что актерская профессия была для нее наслаждением: играть для нее значило жить.
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ирина мирошниченко, культура, видео
Культура, Ирина Мирошниченко, Культура
Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в МХТ имени Чехова, сообщил РИА Новости замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник.
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Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник

Прощание с актрисой Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в МХТ имени Чехова

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Ирина Мирошниченко
Актриса Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актриса Ирина Мирошниченко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в МХТ имени Чехова, сообщил РИА Новости замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник.
"Прощание с Ириной Петровной пройдет в ее родном театре — МХТ имени Чехова в понедельник", — сказал он.
 
КультураИрина МирошниченкоКультура
 
 
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