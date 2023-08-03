https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887959840.html

Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник

Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник - РИА Новости, 03.08.2023

Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник

Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в МХТ имени Чехова, сообщил РИА Новости замдиректора театра по связям с... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:56

2023-08-03T13:56

2023-08-03T17:43

культура

ирина мирошниченко

культура

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко пройдет 7 августа в МХТ имени Чехова, сообщил РИА Новости замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник."Прощание с Ириной Петровной пройдет в ее родном театре — МХТ имени Чехова в понедельник", — сказал он.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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От роковой красавицы до Марии Магдалины: скончалась Ирина Мирошниченко Роковая красавица из "Вам и не снилось", Мария Магдалина в "Андрее Рублеве" Тарковского и легенда МХАТа, где Ирина Мирошниченко прослужила более 50 лет. Коллега и друг артистки Александр Калягин рассказал РИА Новости, что актерская профессия была для нее наслаждением: играть для нее значило жить. 2023-08-03T13:56 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ирина мирошниченко, культура, видео