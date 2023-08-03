https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1888048228.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко
Путин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 03.08.2023
Путин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, отметив, что она принадлежала к... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:55
2023-08-03T18:55
2023-08-03T19:04
культура
ирина мирошниченко
новости культуры
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, отметив, что она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актёров – легендарных "мхатовцев", посвятивших свою жизнь театру и творчеству. Прославили Ирину Мирошниченко и замечательные роли в кино. Талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь", - говорится в телеграмме.Президент также подчеркнул, что память о Мирошниченко навсегда сохранится в сердцах всех почитателей её щедрого дарования.
https://ria.ru/20230803/teatr-1887360856.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ирина мирошниченко, новости культуры, россия, владимир путин
Культура, Ирина Мирошниченко, Новости культуры, Россия, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко
Путин: Ирина Мирошниченко принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров