https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1888048228.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко

Путин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 03.08.2023

Путин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, отметив, что она принадлежала к... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T18:55

2023-08-03T18:55

2023-08-03T19:04

культура

ирина мирошниченко

новости культуры

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, отметив, что она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актёров – легендарных "мхатовцев", посвятивших свою жизнь театру и творчеству. Прославили Ирину Мирошниченко и замечательные роли в кино. Талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь", - говорится в телеграмме.Президент также подчеркнул, что память о Мирошниченко навсегда сохранится в сердцах всех почитателей её щедрого дарования.

https://ria.ru/20230803/teatr-1887360856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ирина мирошниченко, новости культуры, россия, владимир путин