https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887997185.html

Золотовицкий рассказал, что Мирошниченко была преданнейшим театру человеком

Золотовицкий рассказал, что Мирошниченко была преданнейшим театру человеком - РИА Новости, 03.08.2023

Золотовицкий рассказал, что Мирошниченко была преданнейшим театру человеком

Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в интервью РИА Новости рассказал, что Ирина Мирошниченко была преданнейшим Художественному театру человеком. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:50

2023-08-03T15:50

2023-08-03T15:53

россия

ирина мирошниченко

олег ефремов

игорь золотовицкий

культура

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в интервью РИА Новости рассказал, что Ирина Мирошниченко была преданнейшим Художественному театру человеком. Ирина Мирошниченко, народная артистка России, скончалась 3 августа после тяжелой и продолжительной болезни. "Сегодня пришла трагическая весть - ушла из жизни Ирина Петровна Мирошниченко. Так блестяще (отметила) свой 80-летний юбилей, и вот через год ее не стало. У меня это просто не укладывается в голове", - сообщил Золотовицкий. Он подчеркнул, что театр был для актрисы домом. "Вроде бы банальные слова, но по отношению к Ирине Петровне это на самом деле было так. Ведь у нее не было никого и ничего, кроме театра. Театр был ее настоящим домом, а коллектив театра был ее семьей. Ирина Петровна была преданнейшим Художественному театру человеком. Нашему театру 125 лет, и 60 из них Ирина Петровна проработала здесь, на сцене Московского Художественного театра", - добавил ректор школы-студии МХАТ. Он напомнил, что Мирошниченко играла с великими МХАТовскими актерами, работала с выдающимися режиссерами и руководителями Олегом Ефремовым и Олегом Табаковым. Среди современных мастеров, с которыми ей довелось работать - Сергей Женовач и Константин Хабенский, отметил Золотовицкий. "Ирина Петровна была неутомима и до последнего момента звонила и говорила: "Вот сейчас я быстренько поправлюсь и приду". Царство Небесное дорогой Ирине Петровне, она всегда останется в моем сердце, в сердце моей жены Веры, тоже актрисы театра, и всего коллектива Художественного театра", - заключил Золотовицкий.

https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887346270.html

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От роковой красавицы до Марии Магдалины: скончалась Ирина Мирошниченко Роковая красавица из "Вам и не снилось", Мария Магдалина в "Андрее Рублеве" Тарковского и легенда МХАТа, где Ирина Мирошниченко прослужила более 50 лет. Коллега и друг артистки Александр Калягин рассказал РИА Новости, что актерская профессия была для нее наслаждением: играть для нее значило жить. 2023-08-03T15:50 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, ирина мирошниченко, олег ефремов, игорь золотовицкий