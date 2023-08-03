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Золотовицкий рассказал, что Мирошниченко была преданнейшим театру человеком - РИА Новости, 03.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:50 03.08.2023 (обновлено: 15:53 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887997185.html
Золотовицкий рассказал, что Мирошниченко была преданнейшим театру человеком
Золотовицкий рассказал, что Мирошниченко была преданнейшим театру человеком - РИА Новости, 03.08.2023
Золотовицкий рассказал, что Мирошниченко была преданнейшим театру человеком
Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в интервью РИА Новости рассказал, что Ирина Мирошниченко была преданнейшим Художественному театру человеком. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:50
2023-08-03T15:53
россия
ирина мирошниченко
олег ефремов
игорь золотовицкий
культура
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в интервью РИА Новости рассказал, что Ирина Мирошниченко была преданнейшим Художественному театру человеком. Ирина Мирошниченко, народная артистка России, скончалась 3 августа после тяжелой и продолжительной болезни. "Сегодня пришла трагическая весть - ушла из жизни Ирина Петровна Мирошниченко. Так блестяще (отметила) свой 80-летний юбилей, и вот через год ее не стало. У меня это просто не укладывается в голове", - сообщил Золотовицкий. Он подчеркнул, что театр был для актрисы домом. "Вроде бы банальные слова, но по отношению к Ирине Петровне это на самом деле было так. Ведь у нее не было никого и ничего, кроме театра. Театр был ее настоящим домом, а коллектив театра был ее семьей. Ирина Петровна была преданнейшим Художественному театру человеком. Нашему театру 125 лет, и 60 из них Ирина Петровна проработала здесь, на сцене Московского Художественного театра", - добавил ректор школы-студии МХАТ. Он напомнил, что Мирошниченко играла с великими МХАТовскими актерами, работала с выдающимися режиссерами и руководителями Олегом Ефремовым и Олегом Табаковым. Среди современных мастеров, с которыми ей довелось работать - Сергей Женовач и Константин Хабенский, отметил Золотовицкий. "Ирина Петровна была неутомима и до последнего момента звонила и говорила: "Вот сейчас я быстренько поправлюсь и приду". Царство Небесное дорогой Ирине Петровне, она всегда останется в моем сердце, в сердце моей жены Веры, тоже актрисы театра, и всего коллектива Художественного театра", - заключил Золотовицкий.
https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887346270.html
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От роковой красавицы до Марии Магдалины: скончалась Ирина Мирошниченко
Роковая красавица из "Вам и не снилось", Мария Магдалина в "Андрее Рублеве" Тарковского и легенда МХАТа, где Ирина Мирошниченко прослужила более 50 лет. Коллега и друг артистки Александр Калягин рассказал РИА Новости, что актерская профессия была для нее наслаждением: играть для нее значило жить.
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россия, ирина мирошниченко, олег ефремов, игорь золотовицкий
Россия, Ирина Мирошниченко, Олег Ефремов, Игорь Золотовицкий, Культура
Золотовицкий рассказал, что Мирошниченко была преданнейшим театру человеком

Золотовицкий: Ирина Мирошниченко была преданнейшим Художественному театру человеком

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИрина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ирина Мирошниченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в интервью РИА Новости рассказал, что Ирина Мирошниченко была преданнейшим Художественному театру человеком.
Ирина Мирошниченко, народная артистка России, скончалась 3 августа после тяжелой и продолжительной болезни.
Артистка Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Биография Ирины Мирошниченко
Вчера, 12:46
"Сегодня пришла трагическая весть - ушла из жизни Ирина Петровна Мирошниченко. Так блестяще (отметила) свой 80-летний юбилей, и вот через год ее не стало. У меня это просто не укладывается в голове", - сообщил Золотовицкий.
Он подчеркнул, что театр был для актрисы домом.
"Вроде бы банальные слова, но по отношению к Ирине Петровне это на самом деле было так. Ведь у нее не было никого и ничего, кроме театра. Театр был ее настоящим домом, а коллектив театра был ее семьей. Ирина Петровна была преданнейшим Художественному театру человеком. Нашему театру 125 лет, и 60 из них Ирина Петровна проработала здесь, на сцене Московского Художественного театра", - добавил ректор школы-студии МХАТ.
Он напомнил, что Мирошниченко играла с великими МХАТовскими актерами, работала с выдающимися режиссерами и руководителями Олегом Ефремовым и Олегом Табаковым. Среди современных мастеров, с которыми ей довелось работать - Сергей Женовач и Константин Хабенский, отметил Золотовицкий.
"Ирина Петровна была неутомима и до последнего момента звонила и говорила: "Вот сейчас я быстренько поправлюсь и приду". Царство Небесное дорогой Ирине Петровне, она всегда останется в моем сердце, в сердце моей жены Веры, тоже актрисы театра, и всего коллектива Художественного театра", - заключил Золотовицкий.
 
КультураРоссияИрина МирошниченкоОлег ЕфремовИгорь Золотовицкий
 
 
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