Бессмертная красота: какой запомнится Ирина Мирошниченко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАртистка Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Ирина Мирошниченко
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Павел Сурков. На 82-м году жизни умерла Ирина Мирошниченко. Она была из тех актрис, кому идеально подходит слово "дива". Сочетая в себе великолепные внешние данные и талант, артистка однозначно попала в число абсолютных звезд отечественного театра и кино. При этом сознательно сама отдала предпочтение театральной карьере, хотя массовый зритель, конечно же, вспоминает ее кинороли.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкVIII Московский международный кинофестиваль. Советская киноактриса Ирина Мирошниченко, исполнительница главной роли в конкурсном фильме "Это сладкое слово — свобода!"
VIII Московский международный кинофестиваль. Советская киноактриса Ирина Мирошниченко, исполнительница главной роли в конкурсном фильме "Это сладкое слово — свобода!"
Красота: яркая, но абсолютно земная
О ее красоте — чуть отстраненной, картинной, словно сошедшей с полотен фламандских мастеров, можно было бы слагать поэмы. Но, с одной стороны, она яркая, а с другой — абсолютно земная, выстроенная по художественным канонам.
И эту красоту молодой Мирошниченко мастерски подчеркнул Андрей Тарковский в своем "Андрее Рублеве": ее Магдалина — не просто эпизод, это — символ, видение, образ. Режиссер лишает героиню текста, он оставляет только эмоции и чувства, где слова не нужны, где первично — ощущение от встречи с прекрасным и непознаваемым, как истинная женственность.
© Мосфильм (1966)Кадр из фильма "Андрей Рублев"
© Мосфильм (1966)
Кадр из фильма "Андрей Рублев"
Она могла бы остаться в кино, эксплуатируя образ роковой красотки, но сознательно уходила от любой штамповки, ей было неинтересно внутри стереотипов. И если экран не мог дать ей такую возможность, то Мирошниченко искала себя на театральной сцене.
Роли: роковые красотки в кино, эксперименты — на сцене
МХАТ имени Чехова стал ее вторым домом, где она играет и в классическом репертуаре — как в "Трех сестрах" или знаменитой "Синей птице" (собственно, фея Берилюна может быть именно такой — с внешностью Мирошниченко), так и в булгаковских "Последних днях", драме об умирающем Пушкине. В ней сам поэт на сцене не появляется, а все действо закручивается вокруг Натальи Гончаровой, блестяще сыгранной Мирошниченко.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОлег Табаков и Ирина Мирошниченко на ежегодной церемонии вручения памятных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам МХТ имени Чехова
Олег Табаков и Ирина Мирошниченко на ежегодной церемонии вручения памятных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам МХТ имени Чехова
В кино же ей доставались прелестные обольстительницы — великолепные злодейки с отрицательным обаянием, как королева пиратов мадам Вонг из фильма по сценарию Станислава Говорухина "Тайны мадам Вонг".
Советский боевик с блестящим актерским ансамблем — Александр Абдулов, Армен Джигарханян — планировали как продолжение знаменитых "Пиратов ХХ века". Но Николай Еременко и Талгат Нигматулин отказались сниматься, и сценарий переделали. Получилось экзотическое кино о кровожадных морских волках и их неуловимой предводительнице.
© Казахфильм (1986)Кадр из фильма "Тайны мадам Вонг"
© Казахфильм (1986)
Кадр из фильма "Тайны мадам Вонг"
Вроде бы крохотная роль — героиня Мирошниченко появлялась на экране лишь в финале. Но за несколько сцен она заставляла поверить зрителя, что от этой женщины не скроется никто и ничто, ни на суше, ни на море, и одолеть такую — надо постараться.
Дети помнят и ее фру Алису из сказки Леонида Нечаева "Рыжий, честный, влюбленный", учительницу хитрости, которая, приходя в дом к родителям своих учеников, немедленно ворует у них свежепойманных карпиков. Героиню Мирошниченко намеренно сделали не рыжей, а черно-бурой лисой, она должна была выгодно отличаться от всего огненного семейства. Фру Алиса, с ее лукавой улыбкой и обаятельным прищуром огромных глаз, идеально подходила на роль самой хитрой лисицы в лесу.
© Беларусьфильм (1984)Кадр из фильма "Рыжий, честный, влюбленный"
© Беларусьфильм (1984)
Кадр из фильма "Рыжий, честный, влюбленный"
Помнят ее и по эпопее "Зимняя вишня", где она сыграла Юлию — жену главного героя в исполнении Виталия Соломина. Правда, в первом фильме она присутствовала исключительно за кадром, общаясь с героем по телефону. Но во втором фильме цикла Игорь Масленников решился представить ее зрителям. И Юлия оказалась женщиной с собственной трагедией и нелегкой судьбой.
Она много времени уделяла и эстраде. Ирина Петровна прекрасно пела, записала несколько альбомов, выступала с концертами, участвовала в озвучании фильмов. Например, ее голосом говорит Марина Влади, сыгравшая Марко Вовчок в сериале "В поисках капитана Гранта".
Актриса Ирина Мирошниченко
Те, кто хоть раз видел "Необыкновенный концерт" в театре кукол имени Сергея Образцова, конечно, помнят французскую певицу Мари Жють, которая тоже — отныне и навсегда — поет именно голосом Мирошниченко.
Последние дни: до конца на сцене
Ирина Мирошниченко выходила на сцену родного МХТ буквально до последних дней, при этом с радостью соглашаясь и на эксперименты. Например, на роль в "Театральном романе" в постановке Марины Брусникиной. Это спектакль, который играли в различных пространствах МХТ.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Ирина Мирошниченко на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре "Россия"
Актриса Ирина Мирошниченко на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре "Россия"
И эта тяга к постоянной работе, желание продолжать радовать зрителя было одним из главных качеств великолепной актрисы, которая всю свою жизнь посвятила служению искусству и одаривала нас постоянными встречами со своей неземной красотой и талантом.