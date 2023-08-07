Рейтинг@Mail.ru
Церемония прощания с Ириной Мирошниченко - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888596407.html
Церемония прощания с Ириной Мирошниченко
Церемония прощания с Ириной Мирошниченко - РИА Новости, 07.08.2023
Церемония прощания с Ириной Мирошниченко
В Москве простились с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:04
2023-08-07T13:04
фото
ирина мирошниченко
рсфср
москва
михаил швыдкой
игорь золотовицкий
евгений миронов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888594693_0:135:3076:1866_1920x0_80_0_0_a0dd13df057fdd7092a44ae404e46287.jpg
В Москве простились с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
рсфср
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888594693_0:188:2387:1979_1920x0_80_0_0_8c807bdc7b4b31bf8404964483711e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, ирина мирошниченко, рсфср, москва, михаил швыдкой, игорь золотовицкий, евгений миронов, театр наций, россия
Фото, Ирина Мирошниченко, РСФСР, Москва, Михаил Швыдкой, Игорь Золотовицкий, Евгений Миронов, Театр наций, Россия

Церемония прощания с Ириной Мирошниченко

Читать ria.ru в
В Москве простились с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко прошла в Московском художественном театре имени Чехова.

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова

Церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко прошла в Московском художественном театре имени Чехова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Она умерла 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Певец Лев Лещенко на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова

Она умерла 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По словам ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, театр в полной мере заменил актрисе дом и семью.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова

По словам ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, театр в полной мере заменил актрисе дом и семью.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мирошниченко сыграла в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2".

Министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова

Мирошниченко сыграла в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

С артисткой пришли проститься художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, народный артист России Лев Лещенко, а также близкие и коллеги.

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова

С артисткой пришли проститься художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, народный артист России Лев Лещенко, а также близкие и коллеги.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский рассказал, что в театре очень ярко отметили 80-летие актрисы. В это время она уже боролась с болезнью, а после перестала там появляться.

Художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский рассказал, что в театре очень ярко отметили 80-летие актрисы. В это время она уже боролась с болезнью, а после перестала там появляться.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мирошниченко выступала и как певица. В творческом союзе с композитором, поэтом и певцом Андреем Никольским она выпустила несколько музыкальных альбомов.

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова

Мирошниченко выступала и как певица. В творческом союзе с композитором, поэтом и певцом Андреем Никольским она выпустила несколько музыкальных альбомов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Театр для народной артистки РСФСР был миссией и служением, отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова

Театр для народной артистки РСФСР был миссией и служением, отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В 2011 году Ирина Мирошниченко выпустила книгу "Расскажу...".

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова

В 2011 году Ирина Мирошниченко выпустила книгу "Расскажу...".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Церемония прощания с актрисой завершилась аплодисментами.

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова

Церемония прощания с актрисой завершилась аплодисментами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.

Вынос гроба с телом народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко после церемонии прощания в театре МХТ им. Чехова

Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
ФотоИрина МирошниченкоРСФСРМоскваМихаил ШвыдкойИгорь ЗолотовицкийЕвгений МироновТеатр нацийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала