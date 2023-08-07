Церемония прощания с Ириной Мирошниченко

Церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко прошла в Московском художественном театре имени Чехова.
Церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко прошла в Московском художественном театре имени Чехова.
Она умерла 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Она умерла 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
По словам ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, театр в полной мере заменил актрисе дом и семью.
По словам ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, театр в полной мере заменил актрисе дом и семью.
Мирошниченко сыграла в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2".
Мирошниченко сыграла в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2".
С артисткой пришли проститься художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, народный артист России Лев Лещенко, а также близкие и коллеги.
С артисткой пришли проститься художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, народный артист России Лев Лещенко, а также близкие и коллеги.
Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский рассказал, что в театре очень ярко отметили 80-летие актрисы. В это время она уже боролась с болезнью, а после перестала там появляться.
Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский рассказал, что в театре очень ярко отметили 80-летие актрисы. В это время она уже боролась с болезнью, а после перестала там появляться.
Мирошниченко выступала и как певица. В творческом союзе с композитором, поэтом и певцом Андреем Никольским она выпустила несколько музыкальных альбомов.
Мирошниченко выступала и как певица. В творческом союзе с композитором, поэтом и певцом Андреем Никольским она выпустила несколько музыкальных альбомов.
Театр для народной артистки РСФСР был миссией и служением, отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой.
Театр для народной артистки РСФСР был миссией и служением, отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой.
В 2011 году Ирина Мирошниченко выпустила книгу "Расскажу...".
В 2011 году Ирина Мирошниченко выпустила книгу "Расскажу...".
Церемония прощания с актрисой завершилась аплодисментами.
Церемония прощания с актрисой завершилась аплодисментами.
Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.
Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.