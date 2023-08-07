https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888588111.html

Швыдкой заявил, что театр был для Мирошниченко миссией

Швыдкой заявил, что театр был для Мирошниченко миссией - РИА Новости, 07.08.2023

Швыдкой заявил, что театр был для Мирошниченко миссией

Театр для народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко был миссией и служением, сказал на церемонии прощания специальный представитель президента РФ по... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:00

2023-08-07T12:00

2023-08-07T12:00

культура

рсфср

россия

барнаул

ирина мирошниченко

михаил швыдкой

олег ефремов

культура

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Театр для народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко был миссией и служением, сказал на церемонии прощания специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. "Для нее театр был, конечно, миссией, служением. И одновременно она понимала, что театр – это счастье, это игра, это праздник. Она вообще была праздничной женщиной… Она была актрисой Художественного театра. Это звание высокое, счастливое и, конечно, трагическое, потому что быть актрисой Художественного театра на протяжении 60 лет – это не только счастье… Каждый день нужно доказывать, что ты можешь, что ты сильная, что ты владеешь профессией, что ты никому не завидуешь и одновременно ты хочешь быть лучше", - сказал Швыдкой. Он добавил, что в ней было очень много жизненной силы, энергии, улыбчивости. "Она сопротивлялась всем своим недугам очень мощно. Всякий раз, когда она появлялась, было ощущение, что все нормально, все в порядке, жизнь продолжается", - отметил Швыдкой. "Вы никуда от нас не уйдете. Пока мы помним - вы живы", - заключил Швыдкой. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.

https://ria.ru/20230807/miroshnichenko-1888573965.html

https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887997185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рсфср, россия, барнаул, ирина мирошниченко, михаил швыдкой, олег ефремов, культура