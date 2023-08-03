https://ria.ru/20230803/soboleznovaniya-1887971691.html

Собянин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко

Собянин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 03.08.2023

Собянин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, отметив, что ее талант,... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:27

2023-08-03T14:27

2023-08-03T15:51

москва

рсфср

ирина мирошниченко

сергей собянин

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культура

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, отметив, что ее талант, обаяние и интеллигентность вызывали искреннюю любовь зрителей. "Не стало блистательной артистки Ирины Мирошниченко. Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино — десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами. Талант, обаяние и интеллигентность актрисы вызывали искреннюю любовь зрителей. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким Ирины Петровны", - написал Собянин. Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сообщил агентству, что Мирошниченко ушла из жизни на 82-м году жизни. Прощание с актрисой пройдет в понедельник в МХТ им. Чехова.

https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887346270.html

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москва, рсфср, ирина мирошниченко, сергей собянин, игорь золотовицкий