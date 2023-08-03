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Собянин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 03.08.2023
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Культура
 
14:27 03.08.2023 (обновлено: 15:51 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/soboleznovaniya-1887971691.html
Собянин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко
Собянин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 03.08.2023
Собянин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, отметив, что ее талант,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:27
2023-08-03T15:51
москва
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ирина мирошниченко
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игорь золотовицкий
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, отметив, что ее талант, обаяние и интеллигентность вызывали искреннюю любовь зрителей. "Не стало блистательной артистки Ирины Мирошниченко. Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино — десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами. Талант, обаяние и интеллигентность актрисы вызывали искреннюю любовь зрителей. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким Ирины Петровны", - написал Собянин. Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сообщил агентству, что Мирошниченко ушла из жизни на 82-м году жизни. Прощание с актрисой пройдет в понедельник в МХТ им. Чехова.
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москва, рсфср, ирина мирошниченко, сергей собянин, игорь золотовицкий
Москва, РСФСР, Ирина Мирошниченко, Сергей Собянин, Игорь Золотовицкий, Культура
Собянин выразил соболезнования из-за смерти Ирины Мирошниченко

Собянин: талант, обаяние, интеллигентность Мирошниченко вызывали искреннюю любовь зрителей

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Сергей Собянин
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Сергей Собянин . Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, отметив, что ее талант, обаяние и интеллигентность вызывали искреннюю любовь зрителей.
"Не стало блистательной артистки Ирины Мирошниченко. Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино — десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами. Талант, обаяние и интеллигентность актрисы вызывали искреннюю любовь зрителей. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким Ирины Петровны", - написал Собянин.
Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сообщил агентству, что Мирошниченко ушла из жизни на 82-м году жизни. Прощание с актрисой пройдет в понедельник в МХТ им. Чехова.
Артистка Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Биография Ирины Мирошниченко
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КультураМоскваРСФСРИрина МирошниченкоСергей СобянинИгорь Золотовицкий
 
 
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