https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1888011451.html

Богомолов заявил, что работа с Ириной Мирошниченко была для него счастьем

Богомолов заявил, что работа с Ириной Мирошниченко была для него счастьем - РИА Новости, 03.08.2023

Богомолов заявил, что работа с Ириной Мирошниченко была для него счастьем

Режиссер Константин Богомолов поделился воспоминаниями о переписке с Ириной Мирошниченко, в которой признавался, что счастлив работать с ней, об этом он... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:36

2023-08-03T16:36

2023-08-03T16:36

культура

рсфср

барнаул

константин богомолов

ирина мирошниченко

игорь золотовицкий

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов поделился воспоминаниями о переписке с Ириной Мирошниченко, в которой признавался, что счастлив работать с ней, об этом он рассказал РИА Новости. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни на 82-м году жизни, сообщил РИА Новости в четверг ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Мирошниченко сыграла королеву Анну в постановке Богомолова "Три мушкетера. Сага. Часть Первая" в МХТ им. Чехова, премьера состоялась в 2015 году. "Я отвечал ей в большом письме о том, как я благодарен судьбе за то, что я работаю, и какое это счастье работать с ней. Всё было хорошо в работе, всё было прекрасно", - рассказал режиссер. Также Богомолов с сожалением отметил, что из-за начала эпидемии коронавируса так и не состоялся еще один их совместный проект. "Вспоминая Ирину Петровну, невозможно не испытывать ощущение благодарности и радости, и одновременно утраты и понимания, что никогда нам больше не встретиться в работе, никогда не увидеть ее на сцене. Это очень печально. Я выражаю соболезнования всем близким и всем поклонникам ее творчества", - сказал Богомолов. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.

https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887346270.html

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От роковой красавицы до Марии Магдалины: скончалась Ирина Мирошниченко Роковая красавица из "Вам и не снилось", Мария Магдалина в "Андрее Рублеве" Тарковского и легенда МХАТа, где Ирина Мирошниченко прослужила более 50 лет. Коллега и друг артистки Александр Калягин рассказал РИА Новости, что актерская профессия была для нее наслаждением: играть для нее значило жить. 2023-08-03T16:36 true PT0M20S

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рсфср, барнаул, константин богомолов, ирина мирошниченко, игорь золотовицкий