https://ria.ru/20250114/dobrovolskaya-1993691469.html

В Москве похоронили Евгению Добровольскую

В Москве похоронили Евгению Добровольскую - РИА Новости, 14.01.2025

В Москве похоронили Евгению Добровольскую

Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T16:36:00+03:00

2025-01-14T16:36:00+03:00

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рсфср

евгения добровольская (актриса)

ирина мирошниченко

нина дробышева

гитис

мхт имени а.п. чехова

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. Гражданская панихида прошла на основной сцене МХТ им. Чехова, в котором она прослужила более 30 лет. После этого состоялось отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах.Рядом с Добровольской покоятся народные артистки РСФСР Ирина Мирошниченко и Нина Дробышева. Венки на похороны прислали Минкультуры, Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, мхатовцы, театр "Современник", телеканал "Культура", родные и коллеги актрисы. Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О. П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.Наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!" и многим другим.В 1998 году получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной.

https://ria.ru/20250110/dobrovolskaya-1993191073.html

https://ria.ru/20250110/1562763680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, рсфср, евгения добровольская (актриса), ирина мирошниченко, нина дробышева, гитис, мхт имени а.п. чехова