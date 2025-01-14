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В Москве похоронили Евгению Добровольскую - РИА Новости, 14.01.2025
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16:36 14.01.2025 (обновлено: 17:11 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/dobrovolskaya-1993691469.html
В Москве похоронили Евгению Добровольскую
В Москве похоронили Евгению Добровольскую - РИА Новости, 14.01.2025
В Москве похоронили Евгению Добровольскую
Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2025
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. Гражданская панихида прошла на основной сцене МХТ им. Чехова, в котором она прослужила более 30 лет. После этого состоялось отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах.Рядом с Добровольской покоятся народные артистки РСФСР Ирина Мирошниченко и Нина Дробышева. Венки на похороны прислали Минкультуры, Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, мхатовцы, театр "Современник", телеканал "Культура", родные и коллеги актрисы. Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О. П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.Наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!" и многим другим.В 1998 году получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной.
https://ria.ru/20250110/dobrovolskaya-1993191073.html
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россия, москва, рсфср, евгения добровольская (актриса), ирина мирошниченко, нина дробышева, гитис, мхт имени а.п. чехова
Россия, Москва, РСФСР, Евгения Добровольская (актриса), Ирина Мирошниченко, Нина Дробышева, ГИТИС, МХТ имени А.П. Чехова
В Москве похоронили Евгению Добровольскую

Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. Гражданская панихида прошла на основной сцене МХТ им. Чехова, в котором она прослужила более 30 лет. После этого состоялось отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах.
Народная артистка России Евгения Добровольская во время пресс-подхода перед показом спектакля Космос - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Воспоминания о Евгении Добровольской
10 января, 20:35
Рядом с Добровольской покоятся народные артистки РСФСР Ирина Мирошниченко и Нина Дробышева.
Венки на похороны прислали Минкультуры, Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, мхатовцы, театр "Современник", телеканал "Культура", родные и коллеги актрисы.
Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О. П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.
Наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!" и многим другим.
В 1998 году получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной.
Актриса Евгения Добровольская - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Евгения Добровольская: биография, карьера, фильмы, семья и личная жизнь
10 января, 19:44
 
РоссияМоскваРСФСРЕвгения Добровольская (актриса)Ирина МирошниченкоНина ДробышеваГИТИСМХТ имени А.П. Чехова
 
 
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