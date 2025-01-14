В Москве похоронили Евгению Добровольскую
Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Добровольская скончалась от тяжелой болезни 10 января в возрасте 60 лет. Гражданская панихида прошла на основной сцене МХТ им. Чехова, в котором она прослужила более 30 лет. После этого состоялось отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах.
Воспоминания о Евгении Добровольской
10 января, 20:35
Рядом с Добровольской покоятся народные артистки РСФСР Ирина Мирошниченко и Нина Дробышева.
Венки на похороны прислали Минкультуры, Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, мхатовцы, театр "Современник", телеканал "Культура", родные и коллеги актрисы.
Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м окончила ГИТИС. В разное время служила во МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством О. П. Табакова, театре "Современник-2", а с 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова.
Наиболее известна по ролям в таких картинах, как "Королева Марго", "Артистка", "Двойная сплошная", "Кризис среднего возраста", "Ирония судьбы. Продолжение", "Москва, я люблю тебя!" и многим другим.
В 1998 году получила звание заслуженной артистки России, а в 2005-м — народной.