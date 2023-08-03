https://ria.ru/20230803/soboleznovaniya-1887985030.html

Представитель президента выразил соболезнования из-за смерти Мирошниченко

Представитель президента выразил соболезнования из-за смерти Мирошниченко - РИА Новости, 03.08.2023

Представитель президента выразил соболезнования из-за смерти Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко была обольстительной женщиной и актрисой, ее уход стал огромной утратой, рассказал РИА Новости специальный... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:08

2023-08-03T15:08

2023-08-03T15:50

рсфср

россия

барнаул

ирина мирошниченко

михаил швыдкой

олег ефремов

культура

культура

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко была обольстительной женщиной и актрисой, ее уход стал огромной утратой, рассказал РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Мирошниченко ушла из жизни в четверг на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артисткой пройдет в МХТ имени Чехова в понедельник. "Ирина Мирошниченко была совершенно обольстительной женщиной и актрисой. В плен ее обаяния попадали многие зрители, которые потом старались быть ее друзьями. У нее была непростая, но очень счастливая личная жизнь. Она своей энергией, своим добронравием питала всех окружающих. Она была мхатовской артисткой по определению, она знала секреты искусства этого великого театра. Весь ее облик, все ее мироощущение противостояли смерти. Это в высшей степени несправедливо, потому что она ушла из жизни женщиной, сравнительно по нашим временам, не старой. Могла бы играть и играть, и радовать всех нас. Я просто очень ее любил и с огромной нежностью. И уход ее, конечно, - огромная утрата", - поделился Швыдкой. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.

https://ria.ru/20230803/soboleznovaniya-1887971691.html

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рсфср, россия, барнаул, ирина мирошниченко, михаил швыдкой, олег ефремов, культура