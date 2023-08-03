https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887987783.html

Михалков назвал Мирошниченко настоящей звездой

Михалков назвал Мирошниченко настоящей звездой - РИА Новости, 03.08.2023

Михалков назвал Мирошниченко настоящей звездой

Режиссер Никита Михалков назвал народную артистку Ирину Мирошниченко настоящей звездой и отметил, что она испытала счастье актрисы в полной мере. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:19

2023-08-03T15:19

2023-08-03T15:50

культура

барнаул

ирина мирошниченко

никита михалков

олег ефремов

культура

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков назвал народную артистку Ирину Мирошниченко настоящей звездой и отметил, что она испытала счастье актрисы в полной мере. Мирошниченко ушла из жизни в четверг на 82-м году жизни после продолжительной болезни. "Погасла звезда Ирины Мирошниченко. Она действительно была настоящей звездой. Господь дал ей талант, обворожительную внешность, огромную энергию – и жизненную и творческую. И всему этому она принесла в жертву все остальные радости жизни женщины – семью, материнство, создание дома в самом большом смысле этого слова. Она горела в своей работе и горела очень ярко", - заявил Михалков журналистам. Режиссер предположил, что все бытовые неурядицы и проблемы, возникающие в жизни, Мирошниченко "топила в деле, в профессии". За это, по его словам, профессия отблагодарила актрису, подарив замечательные роли в пьесах великих драматургов, в фильмах великих режиссеров. "Она сумела сберечь себя и свою жизнь от разъедающих сплетен, от ненужной публичности, от чужих и злых глаз и развязанных языков. Испытала ли она счастье женщины – я не знаю, счастье актрисы, я думаю, испытала в полной мере. Во всяком случае, с момента как ее звезда зажглась, она никогда не меркла. Она была звездой, она ей и осталась", - заключил Михалков. Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова). Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня 2", а также многочисленными ролями в театре.

https://ria.ru/20230803/teatr-1887360856.html

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От роковой красавицы до Марии Магдалины: скончалась Ирина Мирошниченко Роковая красавица из "Вам и не снилось", Мария Магдалина в "Андрее Рублеве" Тарковского и легенда МХАТа, где Ирина Мирошниченко прослужила более 50 лет. Коллега и друг артистки Александр Калягин рассказал РИА Новости, что актерская профессия была для нее наслаждением: играть для нее значило жить. 2023-08-03T15:19 true PT0M20S

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культура, барнаул, ирина мирошниченко, никита михалков, олег ефремов