https://ria.ru/20220721/dragi-1803998724.html

Биография Марио Драги

Биография Марио Драги - РИА Новости, 21.07.2022

Биография Марио Драги

Итальянский политик и экономист Марио Драги (Mario Draghi) родился 3 сентября 1947 года в Риме (Италия). РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:24

2022-07-21T13:24

2022-07-21T13:24

справки

марио драги

италия

тренто

массачусетский технологический институт

всемирный банк

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Итальянский политик и экономист Марио Драги (Mario Draghi) родился 3 сентября 1947 года в Риме (Италия).В 1970 году окончил Римский университет "Сапиенца". В 1977 году получил докторскую степень в области экономики в Массачусетском технологическом институте (MIT, США). Он стал первым итальянцем, получившим докторскую степень в этом учебном заведении.В 1975-1981 годах – профессор экономики университетов в Тренто, Падуе и Венеции.В 1981-1991 годах – профессор экономики и денежно-кредитной политики Университета Флоренции.В 1984–1990 годах – входил в совет исполнительных директоров Всемирного банка.В 1991-2001 годах был главой итальянского казначейства, одновременно в 1993-2001 годах – председатель итальянского комитета по приватизации.Сыграл центральную роль в сокращении государственного долга Италии и ежегодного бюджетного дефицита, а также в стабилизации процентных ставок и обменных курсов валют. Благодаря этому Италия в 1999 году получила право на участие в Европейском валютном союзе. Реформа Драги заведомо слабых экономических институтов Италии принесла ему прозвище "Супер Марио" в честь героя видеоигры Nintendo.В 2002-2005 годах был вице-председателем и управляющим директором Goldman Sachs International.В декабре 2005 года был назначен на пост управляющего Банка Италии. В качестве управляющего центрального банка Италии Драги был членом управляющего совета ЕЦБ. Он также стал председателем Форума финансовой стабильности, консультативного органа Группы 20.24 июня 2011 года на саммите стран-участниц еврозоны Марио Драги был избран председателем Европейского центрального банка (ЕЦБ), сменив на этом посту французского экономиста Жан-Клода Трише. Официально вступил в должность в ноябре 2011 года.Марио Драги стал главой ЕЦБ в разгар долгового кризиса еврозоны. Под его руководством регулятор приступил к снижению ставки рефинансирования. В конце февраля 2012 года был инициирован второй, несколько более крупный цикл кредитов ЕЦБ европейским банкам – операция долгосрочного рефинансирования (LTRO). В 2015-2018 годах регулятор под руководством Марио Драги проводил политику количественного смягчения (QE), которая, по оценкам экспертов, помогла вновь запустить кредитование в Европе и позволила правительствам снизить долговую нагрузку. После 2018 года ЕЦБ продолжил процесс реинвестирования доходов от ранее выкупленных долговых инструментов. В сентябре ЕЦБ возобновил политику QE и снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня –0,5%.Срок полномочий Марио Драги на посту главы ЕЦБ истек 31 октября 2019 года. 1 ноября его сменила Кристин Лагард.Марио Драги также работал в советах директоров нескольких банков и корпораций (Eni, IRI, BNL и IMI).3 февраля 2021 года президент Италии Серджо Маттарелла в разгар правительственного кризиса поручил Марио Драги сформировать новый кабинет министров.13 февраля 2021 года Марио Драги был официально приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.14 июля 2022 года Марио Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства Италии. Однако президент Италии Серджо Маттарелла не принял его прошение об отставке. Драги подал прошение об отставке на фоне правительственного кризиса, обострившегося вследствие отказа партии "Движение пяти звезд" (M5S) от голосования по вотуму доверия Кабмину в Сенате Италии, которое оно поставило в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки населения.Лидер "Движения пяти звезд" Джузеппе Конте пояснил, что выносившийся на голосование вопрос о доверии правительству увязывался с принятием законопроекта о пакете помощи семьям и компаниям в размере 23 миллиардов евро. В M5S же с этим законопроектом не согласны, так как не считают содержащиеся в нем меры достаточными.Этот вопрос – не единственный из тех, что не находят поддержки у партии. "Движение пяти звезд" также не согласно с политикой Марио Драги в отношении украинского кризиса и выступает против отправки тяжелых вооружений Киеву.Многие рядовые итальянцы также все больше недовольны действиями властей, которые, стараясь следовать ныне сложившейся западной политической конъюнктуре, усугубили проблемы в собственной стране, которые привели к колоссальному росту цен на электроэнергию, топливо и ряд товаров. Отказав Драги в уходе с поста, президент Маттарелла предложил ему прийти в парламент для выступления с тем, чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики. Выступая 20 июля Сенате, Драги заявил о необходимости "воссоздать пакт доверия", лежащий в основе правящей коалиции, и предложил парламентариям подтвердить желание продолжать работу правительства и поставил вопрос о доверии правительству. По итогам состоявшегося голосования в сенате большинство высказалось в поддержку правительства. Однако три ведущие силы правящей в Италии коалиции – "Движение пяти звезд", правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" – отказались принимать участие в голосовании. Правоцентристы правительства заявляли, что были готовы поддержать формирование нового правительства во главе с Драги при условии исключения "Движения".21 июля 2022 года премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства. Пресс-служба президента страны сообщила, что президент республики Серджо Маттарелла "принял это к сведению".Марио Драги с 2009 года является членом Попечительского совета Принстонского института перспективных исследований, ранее он был почетным попечителем Института Брукингса и членом совета директоров Школы государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета. Входит в число старших членов Группы тридцати (G30), основанной Фондом Рокфеллера и объединяющей экономических и финансовых лидеров из государственного и частного секторов и научных кругов. Драги – автор и редактор ряда публикаций по макроэкономическим и финансовым вопросам.В 2014 году Марио Драги занял 8-е место в списке самых влиятельных людей мира журнала Forbes. Кавалер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (1991), Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2000).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, марио драги, италия, тренто, массачусетский технологический институт, всемирный банк, forbes