18:17 08.03.2026 (обновлено: 19:07 08.03.2026)
"Битва уже началась". Шаг Европы против России напугал Запад
Отказ от российского СПГ и война на Ближнем Востоке грозят Европе энергетическим кризисом, передает Le Monde. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T18:17:00+03:00
2026-03-08T19:07:00+03:00
в мире, европа, россия, ближний восток, марио драги, урсула фон дер ляйен, кирилл дмитриев, европейский центральный банк
В мире, Европа, Россия, Ближний Восток, Марио Драги, Урсула фон дер Ляйен, Кирилл Дмитриев, Европейский центральный банк, Еврокомиссия, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Le Monde: ЕС грозит энергетический кризис из-за русофобии и войны США в Иране

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Отказ от российского СПГ и война на Ближнем Востоке грозят Европе энергетическим кризисом, передает Le Monde.
"Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие. <…> Торговля газом серьезно пострадала из-за начала войны на Ближнем Востоке, продолжительность которой превысила неделю: больше никакое грузовое судно не может пройти через Ормузский пролив — морскую артерию, которая в обычное время ежедневно пропускает суда, перевозящие совокупно 20% общемирового СПГ. <…> Напряженная ситуация возникла в момент, когда Европейский союз приготовился к концу 2027 года полностью прекратить закупки российских углеводородов", — сообщается в материале.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"В мусорном ведре". На Западе жестко указали Украине на ее место
Вчера, 15:25
Однако, как отмечают авторы статьи, основная угроза связана не столько с поставками, сколько с ценами. Конфликт на Ближнем Востоке вызывает резкое подорожание газа, что является наибольшей угрозой для Европы.

Энергокризис в Европе

В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Танкеры - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
СМИ раскрыли, что задумал ЕС против России из-за ситуации с Ираном
Вчера, 14:22
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
В среду президент Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. По словам главы государства, из-за роста цен России может быть выгоднее прекратить поставки в Европу.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Стало известно, сколько граждан ЕС въехали в Россию в 2025 году
Вчера, 02:51
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
