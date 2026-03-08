"Битва уже началась". Шаг Европы против России напугал Запад

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Отказ от российского СПГ и война на Ближнем Востоке грозят Европе энергетическим кризисом, передает Le Monde.

Однако, как отмечают авторы статьи, основная угроза связана не столько с поставками, сколько с ценами. Конфликт на Ближнем Востоке вызывает резкое подорожание газа, что является наибольшей угрозой для Европы.