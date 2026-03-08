"Битва уже началась". Шаг Европы против России напугал Запад

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Отказ от российского СПГ и война на Ближнем Востоке грозят Европе энергетическим кризисом, передает Le Monde.
"Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие. <…> Торговля газом серьезно пострадала из-за начала войны на Ближнем Востоке, продолжительность которой превысила неделю: больше никакое грузовое судно не может пройти через Ормузский пролив — морскую артерию, которая в обычное время ежедневно пропускает суда, перевозящие совокупно 20% общемирового СПГ. <…> Напряженная ситуация возникла в момент, когда Европейский союз приготовился к концу 2027 года полностью прекратить закупки российских углеводородов", — сообщается в материале.
Однако, как отмечают авторы статьи, основная угроза связана не столько с поставками, сколько с ценами. Конфликт на Ближнем Востоке вызывает резкое подорожание газа, что является наибольшей угрозой для Европы.
Энергокризис в Европе
В конце 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов, вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Тем не менее в середине октября Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. При этом для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта.
В среду президент Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. По словам главы государства, из-за роста цен России может быть выгоднее прекратить поставки в Европу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>