МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Финляндии грозит острый экономический кризис из-за антироссийской политики, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Экс-глава ЕЦБ Марио Драги подтверждает, что экономика еврозоны находится в плохом состоянии. Он призывает к срочным действиям для предотвращения дальнейшего ухудшения экономической ситуации. Развязывание прокси-войны и разрыв связей с Россией приводят к негативным последствиям", — отметил он.
В четверг бывший глава Европейского центробанка Марио Драги заявил об ухудшении экономики в Европе, отметив необходимость снятия барьеров в едином рынке Евросоюза, передает газета Sole24Ore. Драги подчеркнул, что с момента представления его доклада о конкурентоспособности экономическая ситуация в Евросоюзе ухудшилась, что делает необходимым принятие срочных мер.
Энергокризис в Европе
В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию европейских предприятий по производству удобрений, что разогнало инфляцию и вынудило граждан выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября прошлого года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. Для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. Для краткосрочных соглашений, заключенных до 17 июня, запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, трубопроводного — с 17 июня того же года.