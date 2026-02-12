Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии внезапно высказались о разрыве связей с Россией
21:37 12.02.2026 (обновлено: 22:00 12.02.2026)
В Финляндии внезапно высказались о разрыве связей с Россией
Финляндии грозит острый экономический кризис из-за антироссийской политики, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
В Финляндии внезапно высказались о разрыве связей с Россией

Мема: состояние экономики Финляндии резко ухудшается из-за разрыва связей с РФ

Флаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Финляндии грозит острый экономический кризис из-за антироссийской политики, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Экс-глава ЕЦБ Марио Драги подтверждает, что экономика еврозоны находится в плохом состоянии. Он призывает к срочным действиям для предотвращения дальнейшего ухудшения экономической ситуации. Развязывание прокси-войны и разрыв связей с Россией приводят к негативным последствиям", — отметил он.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Россия проигрывает". Слова Каллас об Украине ужаснули журналиста
Вчера, 15:16
Политик подчеркнул, что раньше у Хельсинки были выгодные торговые отношения с Москвой.
В четверг бывший глава Европейского центробанка Марио Драги заявил об ухудшении экономики в Европе, отметив необходимость снятия барьеров в едином рынке Евросоюза, передает газета Sole24Ore. Драги подчеркнул, что с момента представления его доклада о конкурентоспособности экономическая ситуация в Евросоюзе ухудшилась, что делает необходимым принятие срочных мер.

Энергокризис в Европе

В конце 2024-го бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад для главы ЕК. Согласно документу, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами и нехваткой природных ресурсов вопреки заявлениям об успешной замене российского топлива. Так, цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
Британский военный - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"За считаные секунды". В Британии забили тревогу из-за хода против России
Вчера, 16:32
По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского импорта. Как заявил президент Владимир Путин, это решение привело к закрытию европейских предприятий по производству удобрений, что разогнало инфляцию и вынудило граждан выйти на улицы.
Тем не менее в середине октября прошлого года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. Для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. Для краткосрочных соглашений, заключенных до 17 июня, запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, трубопроводного — с 17 июня того же года.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Минобороны Германии предложило Украине замену оружию
Вчера, 17:47
 
